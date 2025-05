Una nuova socia per il Soroptimist Club Cuneo

Giovedì 15 maggio, dopo l’evento istituzionale della firma della Carta Etica dello Sport Femminile con il Comune di Borgo San Dalmazzo, il Soroptimist Club di Cuneo si è riunito in conviviale presso il ristorante Amunse’ di Regione Monserrato per una serata di festa ed accoglienza. In questa speciale occasione il Club ha avuto la gioia e l’onore di dare il benvenuto alla nuova socia, dott.ssa Barbara Pasqua. Ci sono donne la cui presenza imprime un segno indelebile ancor prima di pronunciare una parola. Non è solo la somma dei traguardi raggiunti a renderle straordinarie, ma la costanza con cui incarnano i valori in cui credono, innovando senza mai tradire la propria essenza.

Barbara Pasqua è una figura di spicco nel panorama editoriale italiano ed un’imprenditrice culturale di rara sensibilità. La prof.ssa Gaetanina Monaco, Programme Director del Club, in veste di Socia Presentatrice ne ha presentato il curriculum vitae, evidenziandone il valore. Giornalista professionista iscritta all’Ordine dei Giornalisti del Piemonte dal 1998, la Dott.ssa Pasqua ricopre attualmente il ruolo di Direttore Responsabile di tutte le testate del Gruppo Editoriale More News. Questo network si distingue per la sua presenza capillare e autorevole in Piemonte, Liguria, Lombardia e Costa Azzurra, comprendendo circa venti quotidiani online.

Nel 2002, insieme a suo marito, ha dato vita al primo quotidiano locale online d’Italia, Sanremonews.it, cui è seguito nel 2004 Targatocn.it, un portale che nel tempo è diventato punto di riferimento imprescindibile per il territorio. Alla sua attività giornalistica, affianca un’intensa partecipazione alla vita associativa e culturale:

 Consigliera Nazionale dell'USPI (Unione Stampa Periodica Italiana)

 Consigliera Provinciale di Confcooperative Piemonte Sud

 Consigliera Regionale Confcooperative Piemonte - Area Cultura

 Presidente dell’ASD Granda Volley Academy, settore giovanile della squadra femminile di A1 Honda Olivero Cuneo

 Collaboratrice attiva delle associazioni culturali Territori e Quadri, con cui promuove iniziative di valore e risonanza nel tessuto sociale e culturale del territorio.

La Presidente del Club Silvana Martino ha ufficializzato l’investitura della Socia Barbara Pasqua formulandole il messaggio di benvenuta; come da Cerimoniale, le ha poi enunciato - anche con l’intervento della Vice Presidente Maria Grazia Versiglia - i concetti di etica, finalità ed obiettivi Soroptimist, per poi appuntarle il distintivo associativo ed infine consegnarle Statuto e Regolamento con un mazzo di fiori come simbolo di buon auspicio.

Di seguito, Barbara ha condiviso un pensiero che racchiude lo spirito con cui ha scelto di unirsi al Soroptimist: “Credo profondamente nel valore delle donne, sia in ambito editoriale che sportivo. Eppure, in molti contesti decisionali, la nostra presenza è ancora insufficiente. Non per mancanza di competenze, ma per una reale assenza di rappresentanza. Entrare nel Soroptimist significa per me contribuire a colmare questa distanza, promuovendo una parità autentica, fatta di ascolto, visione e partecipazione. Insieme possiamo generare cambiamento.”

Il calore e l’entusiasmo delle Socie del Club hanno avvolto Barbara in un abbraccio di affetto e sostegno, augurandole un percorso ricco di soddisfazioni e condivisione dei valori che le uniscono. Barbara Pasqua incarna pienamente i valori Soroptimist: l’eccellenza come servizio, la cultura come strumento di emancipazione, l’impegno sociale come vocazione quotidiana.

La sua presenza rappresenta per il Club non solo un motivo di orgoglio, ma la promessa di un cammino comune, ricco di idee, progetti e relazioni autentiche.

Il Soroptimist Club di Cuneo esprime un caloroso e sentito benvenuto a Barbara Pasqua, con la certezza che il futuro riserverà grandi soddisfazioni insieme.