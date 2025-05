Casalgrasso in lutto per don Gabriele Camisassa, parroco emerito, era stato per 24 anni guida spirituale del paese

Sarà il cardinale Roberto Repole, Arcivescovo di Torino a celebrare domani, martedì 20 maggio, alle 10 nella parrocchia di Casalgrasso i funerali del parroco emerito don Gabriele Camisassa deceduto all’età di 84 anni nella Residenza Morelli, dove era ospite da quattro anni.

A Casalgrasso, ha guidato la parrocchia di San Giovanni Battista per ben 24 anni, dal 1997 al 2021, prima di essersi ritirato per motivi di età nel 2021.

Don Gabriele è stato profondamente amato e rispettato per la sua dedizione pastorale, il suo carattere schietto e il lungo servizio alla Chiesa delle numerose parrocchie in cui è stato, dal Cuneese al Torinese.

Nato il 1° settembre 1940 a Caramagna Piemonte, don Gabriele è stato ordinato sacerdote il 28 giugno 1964.

Fin dall’inizio della sua missione, si distinse per un ministero vissuto con passione e autenticità.

Iniziò il suo cammino pastorale come vicario parrocchiale a San Giovanni Bosco in Cascine Vica – Rivoli (1965-1973), per poi proseguire nella chiesa di San Giuseppe Benedetto Cottolengo a Torino (1973-1979).

Negli anni successivi ha ricoperto il ruolo di parroco in diverse comunità del Piemonte: a San Gillio(1979-1984), a Sommariva del Bosco (1984-1993), a None (1993-1997), e infine a Casalgrasso.

Tra il 2011 e il 2012 è stato anche moderatore dell’Unità Pastorale 48 di Carignano.

“Don Gabriele – dicono i parrocchiani - ha lasciato un segno indelebile in ogni luogo dove ha esercitato il suo ministero. Era noto per il suo linguaggio diretto, senza giri di parole, e per l’autenticità con cui sapeva stare accanto alla gente. A Casalgrasso, in particolare, è stato per anni un punto di riferimento spirituale, un volto familiare per generazioni di fedeli”.

Nel 2021, per motivi di salute, ha lasciato la guida della parrocchia e si è ritirato nella Residenza Morelli di Casalgrasso, dove ha trascorso gli ultimi quattro anni della sua vita.

Don Gabriele lascia il fratello Giovanni Battista con la moglie Lucia, la sorella Caterina, i nipoti: Giacomo, Gian Piero, Luciana, Osvaldo e Adriano con le rispettive famiglie, i cugini e tutti i parenti.

Stasera, lunedì 19 maggio, nella chiesa parrocchiale di San Giovanni Battista a Casalgrasso, sarà recitato il rosario alle 20,30.

Nella stessa chiesa domani alle 10 saranno celebrati i funerali con partenza alle 9,45 partendo dalla Residenza Morelli (in via al Castello, 5).

La salma verrà tumulata nel cimitero di Caramagna Piemonte.