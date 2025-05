Alba, a San Cassiano ritorna la festa degli aquiloni: cielo e parco in festa per la 18ª edizione

Dopo qualche anno di pausa, il Comitato di Quartiere San Cassiano di Alba è lieto di annunciare il ritorno della Festa degli Aquiloni, giunta alla sua 18ª edizione. L'evento, ormai diventato un appuntamento tradizionale per la comunità, si terrà sabato 24 maggio 2025 nel Parco San Cassiano e nelle zone adiacenti.

La giornata sarà animata da un ricco programma di attività, con particolare protagonismo degli aquiloni grazie alla partecipazione dell'associazione Free Vola di Biella, professionisti del settore.

I membri di Free Vola guideranno i bambini in coinvolgenti laboratori di costruzione di aquiloni personalizzati, permettendo a ciascun partecipante di creare e portare a casa la propria creazione volante. Il momento clou dell'evento sarà rappresentato dalle spettacolari esibizioni di volo acrobatico, durante le quali i maestri di Free Vola sveleranno i segreti del volo e le tecniche per far danzare gli aquiloni nel cielo.

A completare il programma, il Parco ospiterà attività per tutte le età: gli appassionati di giochi potranno divertirsi con giochi tradizionali e di società. Per gli amanti degli animali saranno disponibili coinvolgenti percorsi di pet therapy e dimostrazioni di agility dog. Non mancherà un mercatino di creazioni artigianali e interessanti dimostrazioni di hairstyling e makeup.

Sarà anche possibile partecipare a una sessione di "plogging", combinando jogging e raccolta rifiuti per un'attività che unisce benessere e rispetto dell'ambiente. A concludere la giornata in allegria, un punto ristoro e un coinvolgente dj set.

"La Festa degli Aquiloni rappresenta un momento significativo per il nostro quartiere e per tutta la città - , afferma Gianfranco Cassinelli, Presidente del Comitato di Quartiere San Cassiano -. È un'occasione preziosa per riscoprire i legami sociali, valorizzare il nostro territorio e coinvolgere cittadini di tutte le età in attività divertenti e formative".