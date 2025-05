Dopo sei anni di stop a Lesegno è tornato il palio

Grande entusiasmo, lo scorso fine settimana, a Lesegno dove, dopo sei anni di assenza è tornato il Palio.

Nelle serate dal 16 al 18 maggio i vari rioni del paese si sono sfidati in prove speciali, mentre le giornate del sabato e della domenica in giochi per bambini e adulti.

"Siamo molto contente del risultano ottenuto - dicono le organizzatrici, Erika, Giulia, Mara, Simona e Valentina - i rioni Borio, Centro, Periferia e Prata hanno risposto con molto entusiasmo".

"Il Palio - commenta il sindaco, Emanuele Rizzo - rappresenta una tradizione importante per il nostro paese, che purtroppo si era interrotta durante gli anni del Covid. Quest’anno abbiamo deciso di riproporla e la grande partecipazione ha confermato la bontà della scelta. È stato davvero bello vedere l’intera comunità coinvolta nelle gare, organizzate con passione e determinazione da un team affiatato. A nome dell’Amministrazione, desidero ringraziarli di cuore per l’impegno profuso nel dar vita a un’edizione capace di unire divertimento e spirito di comunità. Speriamo che l'edizione 2025 sia di buon auspicio per i prossimi anni."

La classifica ha visto come vincitore il rione del Centro con 55 punti, Borio e Periferia a parimerito con 53 punti e chiude la classifica la Prata con 51 punti.