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Cronaca | 15 marzo 2026, 08:05

Scontro tra due auto a Genola ieri sera in via Roma

Sul posto 118, vigili del fuoco volontari di Savigliano e carabinieri di Marene per soccorsi, rilievi e gestione della viabilità

Scontro tra due auto a Genola ieri sera in via Roma

Ieri sera scontro a Genola tra due auto, di cui una ibrida. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,40 tra Genola e Marene in via Roma. Sul posto è intervenuta l'equipe medica del 118 per la presa in carico dei feriti che non sono risultati gravi.

Ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Savigliano aiutati da una pattuglia dei carabinieri di Marene presente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità. 

L'intervento si è concluso fortunatamente senza particolari disagi e conseguenze intorno alle 21.20.

Redazione

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