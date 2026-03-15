Scontro tra due auto a Genola ieri sera in via Roma

Ieri sera scontro a Genola tra due auto, di cui una ibrida. L'incidente è avvenuto intorno alle 20,40 tra Genola e Marene in via Roma. Sul posto è intervenuta l'equipe medica del 118 per la presa in carico dei feriti che non sono risultati gravi.

Ad effettuare le operazioni di messa in sicurezza dei mezzi incidentati sono intervenuti i vigili del fuoco volontari di Savigliano aiutati da una pattuglia dei carabinieri di Marene presente per effettuare i rilievi e gestire la viabilità.



L'intervento si è concluso fortunatamente senza particolari disagi e conseguenze intorno alle 21.20.