Roero Educante: Monticello, Pocapaglia e Santa Vittoria firmano un patto per crescere insieme

È stato firmato nella giornata di lunedì 19 maggio un accordo che parla di futuro, di comunità e soprattutto di educazione condivisa.

I Comuni di Monticello d’Alba, Pocapaglia e Santa Vittoria d’Alba hanno sottoscritto ufficialmente il progetto “Roero Educante – Accordo per un’educazione condivisa”, un documento che mette nero su bianco un impegno forte e concreto: lavorare insieme per offrire alle nuove generazioni un territorio più attento, coeso e capace di prendersi cura della crescita dei suoi cittadini più giovani.

Un’alleanza non solo tra Comuni, ma tra idee, energie e visioni che condividono un principio semplice: l’educazione è una responsabilità collettiva. Non è qualcosa che avviene solo nelle aule scolastiche, ma si costruisce anche nei cortili, nei centri sportivi, nei laboratori, nei parchi, negli spazi condivisi. È lì che i bambini, gli adolescenti e i giovani diventano protagonisti, e dove tutta la comunità – genitori, amministratori, insegnanti, educatori, volontari – può fare la differenza. L’accordo punta su alcuni valori chiave: inclusione, partecipazione, condivisione e sostenibilità.

Quattro parole che diventano guida per immaginare attività rivolte a tutte le fasce d’età: dai laboratori per i più piccoli, ai percorsi di cittadinanza attiva per gli adolescenti, fino alla formazione e al supporto per i giovani adulti. Il tutto senza dimenticare chi accompagna la crescita: famiglie, insegnanti, educatori, che potranno trovare nuovi spazi di confronto e formazione continua. Una delle novità più interessanti è l’istituzione di un Comitato di Coordinamento, con rappresentanti di ciascun Comune, che si riunirà periodicamente per programmare, monitorare e migliorare le iniziative. Ogni anno verrà inoltre proposto un Piano di Lavoro condiviso, aggiornabile in base alle esigenze emergenti e alle opportunità, anche grazie alla partecipazione a bandi e finanziamenti.

I sindaci Adriana Dellavalle (Santa Vittoria d’Alba), Andrea Lanzone (Monticello d’Alba) e Roberto Testa (Pocapaglia) si sono detti orgogliosi dell’avvio ufficiale di questo percorso. Già in passato, i tre Comuni avevano collaborato con successo su progetti condivisi, ottenendo ottimi risultati. Questo nuovo accordo rappresenta, nelle loro parole, “un passo naturale e necessario, un riconoscimento della volontà comune di unire le forze per avere un impatto ancora più profondo e positivo sulle nostre comunità.”

Il cuore dell’accordo è tutto in una visione che unisce e supera i confini geografici: fare rete tra Comuni confinanti per dare vita a una vera comunità educante, dove ogni ragazzo possa sentirsi visto, ascoltato e valorizzato. Perché crescere bene, in un territorio che ti accompagna e ti sostiene, fa bene non solo ai giovani, ma a tutti. Con questa firma, Monticello, Pocapaglia e Santa Vittoria d’Alba lanciano un messaggio forte: l’educazione non è un progetto a sé stante, ma un percorso che riguarda tutti. E quando si cammina insieme, anche un territorio può imparare a crescere.