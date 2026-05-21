San Magno, domenica 31 maggio la benedizione dei mezzi agricoli

Domenica 31 maggio 2026 San Magno ospiterà una giornata dedicata alla tradizione, alla comunità e al mondo agricolo, con la benedizione dei mezzi agricoli e un momento conviviale aperto a chi vorrà partecipare.

Il programma prevede la Messa alle ore 11.00 presso la chiesa di San Giuliano (Roccabruna). A seguire, sul piazzale, si terrà la benedizione dei mezzi agricoli, un appuntamento che richiama il legame profondo tra il territorio, il lavoro nei campi e le persone che ogni giorno portano avanti l’attività agricola.

Dopo la celebrazione, l’associazione “SanGiù’s Friends” offrirà un aperitivo ai presenti, creando un’occasione semplice e piacevole per ritrovarsi, salutarsi e condividere un momento insieme.

La giornata continuerà poi con il pranzo a base di polenta e spezzatino, pensato per un massimo di 60 posti. Per questo motivo la prenotazione è obbligatoria e dovrà essere effettuata entro giovedì 28 maggio.

Il pranzo sarà a offerta libera e consapevole. Le bevande saranno escluse e non sarà presente il servizio bar.

Per prenotare è possibile contattare: Cristina: 347 9387625 o Noemi: 349 059720.