"Sarà una super esposizione": parole del curatore della Mostra nazionale dell’Antiquariato al via a Saluzzo

La 49° Mostra Nazionale dell'Antiquariato, storico evento di grande richiamo e fulcro di START Storia e Arte a Saluzzo, apre in Castiglia le sue porte da sabato 23 maggio al 2 giugno, dopo il taglio del nastro di oggi (venerdì 22) per una dieci giorni di immersione totale nella storia e nella bellezza di pezzi unici e capolavori che attraversano i secoli.

"ll gusto e la definizione di bellezza cambiano negli anni" spiega il curatore Franco Brancaccio, all'ottavo anno consecutivo alla guida della mostra "ma Saluzzo resta una nicchia dove la tradizione ha radici profonde e l'attenzione all'arte antica non è mai venuta meno. Io amo Saluzzo e voglio portarvi ogni anno il meglio e la bellezza di opere che raccontano epoche, stili e territori diversi attraverso mobili, dipinti, ceramiche, oggetti preziosi.

Selezionatissime sono le case antiquarie italiane e internazionali, una ventina circa in questa edizione 2026. Tra queste: Ars Antiqua di Milano, Arte Torino, Galerie Saint Laurent dalla Francia, Novarino Fine Art, Antichità Fabrizio Fallavena da Cento, Antichità La Pieve da Sabbio Chiese, e molte altre provenienti da Genova, Torino, Pinerolo, fino ad Aversa.

Senza dimenticare, per me molto importante, il ritorno di antiquari piemontesi, tutti molto prestigiosi. Sarà un boom".

Anche per le curiosità di questa edizione.

Fa notizia la presenza in mostra di una tela settecentesca (della galleria Macrì di Torino) una Natività di Paul Troger, maestro dell'arte barocca (databile tra 1l 1725 e 1730) sopravvissuta al nazismo e acquistata personalmente dal Führer nel 1943, per il Führermuseum di Linz, colossale museo d'arte progettato da lui, e mai realizzato, che avrebbe dovuto diventare uno dei più grandi al mondo.

La manifestazione, organizzata dalla Fondazione Amleto Bertoni con il patrocinio del Comune di Saluzzo, conferma il suo ruolo nel panorama nazionale dell'antiquariato, collocandosi accanto alle più prestigiose rassegne italiane. Dopo anni di crescendo e consolidamento, la Mostra si presenta come un appuntamento imperdibile per collezionisti, appassionati e semplici curiosi.

Anche nell'edizione 2026 spicca il ruolo dell'antiquariato da giardino, un'intuizione ispirata da Paolo Pejrone, storico paesaggista e architetto di fama internazionale, resa possibile grazie alla collaborazione con Silvio Armando.

Il cortile interno della Castiglia si trasformerà in uno scenario suggestivo dove pietra, marmo e ferro battuto dialogheranno con la storia del luogo, offrendo uno sguardo inedito sulla bellezza degli spazi esterni e sull'arte antica applicata al giardino.

Accanto alla mostra principale, la Castiglia ospiterà una mostra collaterale dedicata alla pittura paesaggistica del Seicento e Settecento, con opere provenienti dalle scuole lombarda, veneta, genovese e siciliana. Un percorso parallelo pensato per incuriosire e sorprendere, capace di ampliare lo sguardo del visitatore oltre i confini dell'oggetto d'arredo, verso la rappresentazione della natura e del territorio.

Quest'anno la manifestazione si arricchisce di un evento storico: l'inaugurazione della nuova esposizione permanente del monumentale dipinto di Carlo Pittara "Fiera di Saluzzo" (1880), un olio su tela di dimensioni eccezionali (8,11 x 4,09 metri) che restituisce al pubblico uno spaccato vivido della vita saluzzese di fine Ottocento.

Realizzato nel 1880 per la IV Esposizione Nazionale di Belle Arti di Torino il grande dipinto rievoca una fiera seicentesca, ambientata poco fuori le mura di Saluzzo, mostrando una parata con cavalieri, personaggi in costume e moltissimi animali a grandezza naturale.

Conservata per molti decenni nei depositi della GAM – Galleria d’Arte Moderna e Contemporanea di Torino, l’opera è stata esposta tra il 2019 e il 2020 e ha preso corpo il progetto di concederla in comodato d’uso alla Città di Saluzzo che ne ha previsto la presentazione all’interno della Castiglia in un allestimento caratterizzato da elementi multimediali che permetteranno di approfondire i diversi aspetti artistici dell’opera e il suo contesto storico.

In questo dialogo tra opere d'arte antica si inserisce una curiosità che renderà l'edizione 2026 ancora più significativa per gli appassionati di Carlo Pittara: accanto al grande quadro "Fiera di Saluzzo", i visitatori potranno ammirare un altro Pittara portato da uno dei galleristi della Mostra, Davide Masoero di Secol-Art Torino. Si tratta del "Ritratto di giovane Signora", un pastello firmato e datato in basso a sinistra "Pittara 1887 Paris". Non si conosce l'identità della figura femminile rappresentata, ma la qualità assoluta del pastello fa pensare a una committenza prestigiosa concessa all'artista in uno dei suoi frequenti soggiorni parigini. Non di meno importante è la cornice dorata coeva dell'opera che reca a tergo l'etichetta originale dell'artigiano corniciaio.

Informazioni

Orari: Sabato, domenica e festivi dalle ore 10 alle ore 20 | Feriali dalle ore 15 alle ore 20

Biglietti - Giornaliero: 10€, ingresso gratuito: fino a 18 anni compiuti

Ridotto 5€: gruppi di minimo 15 persone con guida (previa prenotazione); over 65; tesserati FAI;

possessori della APC GOLD CARD – Associazione Produttori Caravan e Camper

In occasione della 49ª Mostra Nazionale dell'Antiquariato, a Saluzzo dal 23 maggio al 2 giugno 2026, coloro che si presenteranno per la visita del Castello della Manta beneficeranno di una riduzione del 30% sul biglietto di ingresso a quota intera. Non sono inclusi i servizi di visita guidata o servizi attivi in quell’arco di tempo.

Navetta:

Servizio di navetta gratuito nei giorni feriali e festivi: domenica 24 e 31 maggio e martedì 2 giugno dalle 10 alle 13 e dalle 14.30 alle 19 (con giri ogni 30 minuti). Percorso: Piazza Montebello - Piazza Buttini - Piazza Castello.