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Eventi | 21 maggio 2026, 19:01

Cerati di Boves si appresta a celebrare l'annuale festa della frazione

L'appuntamento è per sabato 30 e domenica 31 maggio

Cerati di Boves si appresta a celebrare l'annuale festa della frazione

Sabato 30 e domenica 31 maggio prende via l'annuale festa in frazione Cerati di  Boves. Due attesissimi momenti di festa all’insegna del buon cibo.

Si comincia sabato 30 maggio alle 19:30 con la grande polenta a soli 13 €.  Il menù prevede: antipasto, polenta con golosità varie, dolce e acqua. Domenica 31 maggio la giornata inizierà con la Santa Messa delle ore 11:00 e proseguirà con il pranzo a base di grigliata di carne alle ore 12:00. Il menù prevede: antipasto, grigliata mista con contorno, dolce acqua a 18 € .

A partire dalle ore 15:00 magia e intrattenimento per i più piccoli a cura dell’Accademia del Divertimento e il Mago Ticket. Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 27 maggio presso Cavallera casalinghi e Caffè Roma.
 

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