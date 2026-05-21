Cerati di Boves si appresta a celebrare l'annuale festa della frazione

Sabato 30 e domenica 31 maggio prende via l'annuale festa in frazione Cerati di Boves. Due attesissimi momenti di festa all’insegna del buon cibo.

Si comincia sabato 30 maggio alle 19:30 con la grande polenta a soli 13 €. Il menù prevede: antipasto, polenta con golosità varie, dolce e acqua. Domenica 31 maggio la giornata inizierà con la Santa Messa delle ore 11:00 e proseguirà con il pranzo a base di grigliata di carne alle ore 12:00. Il menù prevede: antipasto, grigliata mista con contorno, dolce acqua a 18 € .

A partire dalle ore 15:00 magia e intrattenimento per i più piccoli a cura dell’Accademia del Divertimento e il Mago Ticket. Prenotazioni obbligatorie entro mercoledì 27 maggio presso Cavallera casalinghi e Caffè Roma.

