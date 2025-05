Sguardo sulle nostre città: in arrivo a Dronero l’incontro con Giampiero Macagno

Uno sguardo sul mondo, sulla realtà, sulle nostre città. A Dronero, “Le Storie” dell’associazione Prometheus invita ad un incontro arricchente.

Giovedì sera, 29 maggio, alle ore 20:45 presso la Saletta in via Roma sarà protagonista Giampiero Macagno.

Una storia che si intreccia con altre storie, in uno sguardo sulle nostre città tanto profondo quanto autentico, senza non considerare anche le difficoltà. Così l’uomo visto come essere sociale, ma anche come plasmato dalla cultura e timoroso. Così la diffidenza e la vicinanza, le diversità e le similitudini, l’incontro davvero possibile.

Direttore della Fondazione Migrantes di Mondovì, che è parte della Equipe dell'Ufficio Migrantes, il suo è davvero un ruolo delicato. La Fondazione è l'organismo costituito dalla Conferenza Episcopale Italiana per accompagnare e sostenere le Chiese particolari nella conoscenza, nell'opera di evangelizzazione e nella cura pastorale dei migranti, italiani e stranieri. All’interno delle comunità cristiane, promuove atteggiamenti e opere di fraterna accoglienza, la comprensione e la valorizzazione di ogni identità, in un clima di pacifica convivenza, con la particolare attenzione alla tutela dei diritti della persona e della famiglia migrante e alla promozione della cittadinanza responsabile dei migranti.

L’incontro sarà registrato e trascritto. Farà parte di “Fieno in Cascina”, un archivio di storie, piccole e grandi, di cui avere cura come patrimonio a disposizione di studenti, ricercatori o semplici curiosi.

Partecipazione previa iscrizione. Per informazioni: prometheusfalci@gmail.com o tramite whatsapp al 3802884926