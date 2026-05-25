Apertura e inaugurazione del giardino estivo!

Venerdì 29 maggio il Type Club di Centallo riapre le porte del suo giardino estivo e, diciamolo chiaro, è una di quelle serate che segnano l’inizio vero dell’estate. Un appuntamento pensato per stare bene: musica, aria aperta, tavolini, amici e la voglia di ballare senza troppi giri di parole.

Dalle ore 22 si accendono tre sale all’aperto, ognuna con un’anima diversa, così ognuno trova la sua pista e il suo ritmo.

Nella Sala 1 si viaggia tra anni ’80, ’90 e 2000, con Mauro VAY e NISHA: hit che si cantano, si ballano, si riconoscono al primo giro di cassa.

Nella Sala 2 spazio a salsa e bachata con Dj Prince e l’animazione di Davide Latino, per chi cerca energia, coppia e sorrisi.

Nella Sala 3 tocca alla kizomba con Bruno Checchin, atmosfera più calda e avvolgente, perfetta per chi ama ballare con passione e con stile.

Il Type Club, negli anni, si è costruito una reputazione solida: ha uno degli estivi più belli della provincia di Cuneo. Merito degli spazi, certo: tre aree all’aperto, tanti tavolini per chi vuole chiacchierare tra un ballo e l’altro, un bar con bancone ampio che regge la serata senza code infinite, e un grande parcheggio che toglie stress già all’arrivo. A questo si aggiunge un dettaglio che conta davvero: un sistema di sicurezza all’ingresso pensato per garantire a tutti una serata tranquilla, serena, senza pensieri.

Le titolari, Enrica e Serena, lo dicono con un’idea semplice: “L’estivo è il nostro modo di accogliere le persone: vogliamo che chi entra si senta bene, libero di divertirsi, ballare e stare con gli amici in un posto curato e sicuro. Quest’anno partiamo con una formula chiara: il venerdì sera tre generi musicali, tre piste, una sola voglia di estate.”