A Racconigi “Scoprire, assaggiare, crescere”, una serata dedicata all’educazione alimentare

Giovedì 28 maggio, alle ore 18:30, l’auditorium delle scuole medie di Racconigi (piazza Piacenza) ospiterà una serata dal titolo “Scoprire, assaggiare, crescere”, dedicata all’educazione alimentare e alla promozione dei corretti stili di vita. L’appuntamento è organizzato dal Comune su proposta della commissione mensa scolastica.

L’incontro, aperto a tutte le famiglie, in particolare quelle degli alunni iscritti al servizio di refezione scolastica, sarà l’occasione per conoscere più da vicino i prodotti utilizzati nelle mense comunali e ribadire il valore di un’alimentazione sana ed equilibrata nel percorso di crescita dei bambini, fin dalla prima infanzia.

Relatrice della serata sarà la dottoressa Barbara Morosini, Medico di Medicina Generale. Interverranno anche i bambini della scuola dell’infanzia e della primaria che presenteranno alcuni elaborati.

“È importante che scuola, famiglie e comunità lavorino in sinergia per aiutare i bambini a sviluppare abitudini sane e consapevoli fin da piccoli -commenta la consigliera con delega all’istruzione Elisa Reviglio- L’educazione alimentare passa anche da piccoli gesti quotidiani, come imparare ad assaggiare cibi nuovi e conoscere ciò che si porta in tavola ogni giorno. La mensa scolastica può diventare un luogo educativo importante, dove i bambini sperimentano sapori diversi”.

L’ingresso all’evento sarà libero e gratuito, fino a esaurimento posti. Al termine dell’incontro, Sodexo proporrà l’assaggio di alcuni prodotti e preparazioni utilizzati nelle mense scolastiche.