Doppio appuntamento al Castello di Racconigi, “Aperti per Restauro” e “Spettacoli di Corte” si fondono in un pomeriggio di cultura e bellezza

Un pomeriggio che segna una pietra nel progetto Interreg ALCOTRA n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”. Questo sarà il duplice appuntamento di sabato 6 giugno presso il Castello di Racconigi.

La residenza sabauda ospiterà infatti sia una conferenza sulla statuaria, sia l’ultimo “Spettacolo di Corte” nei beni situati nei Comuni soci de Le Terre dei Savoia, in un connubio tra le due rassegne che hanno contrassegnato l’iter progettuale: “Aperti per Restauro” e, appunto, “Spettacoli di Corte”.

Alle ore 15, presso la sala conferenze del Castello, verranno presentati gli interventi di conservazione e restauro alla statuaria e al grottino di Carlo Alberto. Per questa prima sezione di lavori, interverranno Filippo Masino, direttore delle Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte, Alessandra Giovannini Luca, direttrice del Castello di Racconigi, Valerio Oderda, presidente dell’Associazione Le Terre dei Savoia, la direttrice dell’Associazione, Elena Cerutti, la quale illustrerà invece il progetto europeo, il suo sviluppo e le sue ricadute, e Loredana Iacopino e Coopera Heritage, che presenteranno i restauri (introduce Roberta Bianchi, referente per gli aspetti conservativi del Castello di Racconigi).

A seguire, alle ore 16, si terrà la conferenza della professoressa Anna Maria Riccomini, docente di Storia dell’Arte Classica, Dipartimento di Musicologia e Beni Culturali, Università di Pavia. Il tema dell’approfondimento verterà su “Busti antichi o 'all'antica' da Roma a Racconigi. Il recupero di marmi con una lunga storia” e sarà introdotta da Elisa Lanza, responsabile delle collezioni archeologiche del Castello di Racconigi.

Infine, lo “Spettacolo di Corte” Applausi poetici animerà il Salone d’Ercole del Castello. Dopo numerose tappe lungo il circuito transfrontaliero coinvolto nel progetto, l’ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti arriverà nella sede de Le Terre dei Savoia e qui proporrà il concerto dedicato all’esperienza personale di Carlo Alberto e Santorre di Santarosa. In questo concerto, i due celebri personaggi storici si raccontano in prima persona, sottolineando l’esaltazione della figura e delle “virtù” di Carlo Felice da parte di devoti servitori della famiglia reale, il tutto con una colonna sonora d’eccezione, tra i cui compositori spicca il nome di Niccolò Paganini.

Il pomeriggio si concluderà con un brindisi conviviale presso la terrazza nord del Castello.

Una giornata dedicata all’approfondimento e alla divulgazione culturale, in un luogo connotato da una bellezza che trascende i secoli. “Aperti per Restauro” e “Spettacoli di Corte” si fondono in un unico evento dove la conoscenza diventa condivisione.

Per iscrizioni allo spettacolo: https://www.eventbrite.it/e/spettacoli-di-corte-applausi-poetici-tickets-1986185143230

Ricordiamo che entrambi gli eventi sono a ingresso gratuito, la conferenza con ingresso libero fino a esaurimento posti, lo Spettacolo di Corte invece con prenotazione di cui al link sopra.

Questo appuntamento è realizzato in collaborazione con le Residenze reali sabaude - Direzione regionale Musei nazionali Piemonte.

Le attività di progetto sono finanziate dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027.