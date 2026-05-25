Domenica 31 maggio a Cuneo la Giornata del naso rosso: CôniVIP in via Roma

A Cuneo i clown di CôniVIP – Cuneo Viviamo In Positivo ODV porteranno nel centro storico la loro esperienza di volontariato clown, presente da oltre quindici anni ogni settimana nei reparti ospedalieri della città, con formazione, continuità e responsabilità.

Durante la giornata il pubblico troverà giochi, truccabimbi, palloncini modellabili, magia, musica e attività pensate per coinvolgere famiglie, bambini e curiosi di ogni età.

I visitatori potranno sostenere con una donazione i progetti formativi di VIP Italia ODV e le attività portate avanti dalle associazioni federate. La Giornata del Naso Rosso rappresenta infatti l’unico appuntamento nazionale di raccolta fondi autorizzato dalla federazione: i volontari clown VIP scelgono di concentrare in questa giornata le donazioni, mantenendo un rapporto trasparente e riconoscibile con cittadini, ospedali e territorio.

Ma la GNR non è soltanto una raccolta fondi. È anche il momento in cui il volontariato clown esce dai reparti ospedalieri e incontra la città, permettendo alle persone di conoscere più da vicino l'attività che i volontari svolgono ogni settimana. Da gennaio 2009 l’associazione – nata nel 2008 – è presente in convenzione con l’Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo.

Nei reparti i volontari utilizzano tecniche clown, musica, improvvisazione, gioco teatrale e magia per entrare in contatto con le persone, adattandosi ogni volta alle situazioni che incontrano. Il loro intervento non consiste nel “far ridere a tutti i costi”, ma nel costruire una presenza rispettosa: a volte attraverso il gioco, altre volte semplicemente con ascolto e presenza. «Il nostro volontariato cerca di portare serenità e leggerezza, sempre nel rispetto delle persone e del momento che stanno vivendo» spiega Ivana Molinero, presidente di CôniVIP. «Ogni servizio in ospedale è diverso: entriamo “in punta di naso” con ascolto e improvvisazione, cercando di portare un momento di leggerezza nella giornata di chi incontriamo. La Giornata del Naso Rosso è il momento in cui condividiamo questo volontariato con la città. Spesso chi ci incontra in questa occasione scopre solo allora che questo servizio viene svolto tutto l’anno anche nei reparti dell’ospedale della nostra città».

Nel proprio piccolo, CôniVIP è orgogliosa di poter contribuire ai percorsi di umanizzazione della cura che negli anni l’Azienda Ospedaliera ha scelto di sostenere, riconoscendo anche il valore della clownterapia nei contesti sanitari, quando portata con preparazione, sensibilità e rispetto delle persone.

Oggi CôniVIP conta 66 clown volontari formati. Ognuno ha frequentato il corso base VIP e presta gratuitamente il proprio tempo come volontario. L’associazione presta servizio anche presso l’Ospedale Pediatrico Regina Margherita in supporto all’associazione “sorella” VIP Torino. Nel complesso, la federazione VIP Italia ODV riunisce oltre 70 associazioni con circa 4.300 volontari. I clown di CôniVIP fanno quindi parte di una rete nazionale presente in ospedali e strutture socio-sanitarie su tutto il territorio italiano.

Perché partecipare alla GNR in poche parole?

La Giornata del Naso Rosso è uno dei pochi momenti in cui il volontariato clown esce dall’ospedale e incontra direttamente la città. Chi passerà in Via Roma potrà conoscere i volontari, capire come funziona la clownterapia e vedere più da vicino un’attività che da anni fa parte della vita ospedaliera cuneese. I clown saranno riconoscibili dai loro camici colorati, dal naso rosso e dal tesserino VIP Italia. E naturalmente non mancheranno giochi, musica, magia e attività pensate per coinvolgere bambini, famiglie e curiosi di ogni età. La partecipazione all’evento è libera.

I volontari di CôniVIP vi aspettano domenica 31 maggio in via Roma, all’inizio della zona pedonale del centro storico di Cuneo, per condividere con la città il loro modo di fare volontariato.