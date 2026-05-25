lunedì 25 maggio
Chiara Saraceno, Paolo Roversi, Vinicio Capossela, Enzo Bianchi: la cultura che non ti aspetti al Festival Funamboli
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Eventi | 25 maggio 2026, 18:38

Chiara Saraceno, Paolo Roversi, Vinicio Capossela, Enzo Bianchi: la cultura che non ti aspetti al Festival Funamboli

Sociologia e istruzione, romanzi gialli, cantautorato e religione: tre appuntamenti in due giorni per un weekend dedicato a tutto tondo alla cultura con l’associazione culturale Gli Spigolatori

Chiara Saraceno, Paolo Roversi, Vinicio Capossela, Enzo Bianchi: la cultura che non ti aspetti al Festival Funamboli

Proseguono gli appuntamenti del Festival Funamboli, promosso dall’associazione culturale Gli Spigolatori ETS.

Venerdì 29 maggio un duplice appuntamento non strettamente legato alla musica, ma che riporta a Mondovì due nomi ormai noti per la città: alle ore 17.30, presso il Museo della Ceramica (piazza Maggiore, 1) presentazione del libro “La pubblica (dis)truzione” di Alex Corlazzoli con la docente Chiara Saraceno, importante sociologa e filosofa; alle ore 21, con ritrovo presso la libreria Confabula (piazza Cesare Battisti, 3/C), passeggiata letteraria con la presentazione dell’ultimo romanzo giallo di Paolo Roversi “E così per non morire”, con qualche incursione sul suo penultimo lavoro “L’ultima cosa che sai”.

Domenica 31 maggio in Sala Ghislieri la kermesse tornerà sul solco tracciato dalla tematica 2026, “Cantami o diva: storie di musica, parole e colori”, con l’evento clou di quest’anno, il dialogo tra Vinicio Capossela ed Enzo Bianchi. Partendo dal Bosco di latte di Dylan Thomas, gli ospiti attraverseranno la letteratura, la fede e la ricerca spirituale tra musica e parole. 

Due giorni, tre appuntamenti, per immergersi nella magia della cultura e della condivisione. 

Si ricorda che tutti gli eventi sono a ingresso libero e gratuito fino a esaurimento posti.

Per informazioni: assoc.spigolatori@gmail.com - https://www.festivalfunamboli.it/funamboli-2026/ 

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