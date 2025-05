Cuneo, è caos partecipate? In Consiglio la mancata assemblea ATL e le dimissioni dal CdA MIAC

Verranno trattati in una commissione apposita, incentrata proprio sullo stato di salute di alcune delle società partecipate più discusse degli ultimi tempi, ma le recenti vicende che hanno coinvolto il MIAC di Cuneo e l’ATL sono state anche oggetto di una comunicazione specifica del consigliere Giancarlo Boselli (Indipendenti) in apertura dei lavori del Consiglio comunale di maggio.

“Il rinvio dell’assemblea ATL per determinare la nuova governance, le dimissioni ai vertici del MIAC, il conflitto d’interessi relativo al membro nominato dal Comune nel CdA dell’ACDA – ha detto Boselli -: mi aspettavo una presa di posizione della sindaca relativamente ad alcune situazioni recenti che afferiscono ad alcune partecipate. Il fatto che la sindaca glissi su queste situazioni è molto grave ma dimostra quanto andiamo a dire da tempo, cioè che lei, le partecipate, non le governa”.

Anche Ugo Sturlese ha spalleggiato il collega di minoranza, specie sul MIAC: “L’assessorato regionale ha riconosciuto quanto noi andiamo a dire da diverso tempo, cioè che MIAC non ha una vera mission”.

La sindaca Patrizia Manassero ha preso quindi la parola per rispondere alla comunicazione dell’Indipendente (sottolineando, appunto, la futura convocazione di una commissione consiliare): “Ingiusto dire che il MIAC non ha una mission – ha detto -; ce l’aveva, ovvero la gestione dei mercati bovino e ortofrutticolo, ed è andato in crisi a seguito delle modifiche, importanti e a livello internazionale, del settore. La governance dell’ex presidente Cavallo ha fatto, negli anni, passi che sia noi sia la Regione riteniamo importanti sia nel senso dell’organizzazione dei conti sia in quello della messa in sicurezza della società da tutti i punti di vista: i dimissionari ci consegnano infatti una società sana a livello economico. Stiamo lavorando per ricomporre la governance e ritrovare, davvero, una mission pubblica”.

“Sull’ATL, la riunione salta era convocata per questa mattina: appena sapremo qualcosa relativamente a una nuova convocazione avremo delle novità – ha aggiunto Manassero -. Il Comune è uno dei soci che ha percentuali più ridotte in ATL ma vogliamo svolgere il nostro ruolo. Il rinvio ci ha stupiti, indubbiamente si deve ritrovare un equilibrio regionale”.