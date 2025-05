Il Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì riapre le sue porte: per la prima volta sarà visitabile l'antica cappella

Sarà aperta per la prima volta al pubblico l'antica cappella del Santuario di Santa Lucia a Villanova Mondovì. Utilizzata da metà 1200 fino alla fine del 1700, dopo alcune ricerche e verifiche è stata riportata alla luce e resa visitabile.

Questa è solo una delle novità che arricchiranno il percorso di visita alla struttura che domina la Valle Ellero dal XVI secolo. Erede di un’antica devozione popolare, ancora oggi viva e vitale, il Santuario è stato rifugio per i partigiani nella Seconda Guerra Mondiale.

Da alcuni anni l’Associazione di volontariato Amici di Stata Lucia ODV, che si prodiga alacremente per il recupero e cura dello stabile, dopo alcuni lavori di sistemazione di pulizia dei locali, ripropone anche per la stagione estiva 2025 le visite guidate e le aperture domenicali, al fine di condividere con tutti bellezza, storia, cultura e fede del Santuario nella roccia.

“Ripartiamo con un rinnovato e sempre più attivo interesse ed entusiasmo – dichiara il Direttivo dell’AmiSaL –, continuando il cammino intrapreso già negli anni scorsi, durante i quali abbiamo visto una presenza, in ogni stagione estiva, di circa 1.900 persone, provenienti anche da molte parti d’Italia e dall’estero. Abbiamo già ricevuto prenotazioni per gruppi e pellegrinaggi e siamo disponibili ad accogliere turisti e pellegrini nelle date previste per le visite guidate. Grazie sin da ora a tutti i pellegrini, visitatori e a tutti coloro che ammireranno, anche quest’anno con un occhio speciale, il prezioso gioiello della Valle Ellero”.

Il Santuario riaprirà le sue porte domenica 8 giugno, con la Messa al mattino (ore 10.30 – dalle ore 09.45 possibilità di salita a piedi dalla borgata Rolfi al Santuario – per disabili e persone con difficoltà motoria: prendere contatti con l’Associazione) e le visite guidate al pomeriggio (dalle ore 14.30 alle ore 17.30).

Il Santuario e la chiesa nella grotta saranno aperti tutte le domeniche, dall'8 giugno fino al 14 settembre (orario 14.30-18.00) e alle ore 16.30, le Suore Missionarie della Passione, alternate dai Volontari, animeranno la preghiera del Rosario in grotta.

Le visite guidate avranno luogo nel pomeriggio di domenica 08 giugno, 6 luglio, 3 agosto, 14 settembre (si consiglia vivamente la prenotazione ai contatti sotto indicati).

I Volontari dell’AmiSaL, ormai da alcuni anni, si sono attivati al fine di poter offrire le visite guidate, oltre che in italiano, anche in lingua francese e in inglese, così da soddisfare appieno anche i visitatori stranieri ospiti nel Monregalese.



Per riferimenti, informazioni adesioni all’AmiSaL e donazioni, si può contattare l’Associazione tramite l’indirizzo e-mail (santalucia.villanova@gmail.com) o i recapiti telefonici (sms/whatsapp 351.6384771).