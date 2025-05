Lanciato il marchio 'Piemonte Is': “Così diamo lustro a un comparto da 1,6 miliardi di euro” [FOTO E VIDEO]

Si chiama “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” il nuovo brand lanciato dalla Regione per promuovere le produzioni agroalimentari di qualità del territorio. Presentato lunedì 26 maggio a Torino, il marchio è stato ideato dall’Assessorato regionale al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi e punta a diventare un simbolo distintivo per i prodotti made in Piemonte.

All’evento di presentazione avvenuto nel cuore del Valentino di Torino all’interno del locale One in Corso Massimo D'Azeglio hanno partecipato imprese, associazioni di categoria e stakeholder del comparto, con l’intervento dell’assessore regionale Paolo Bongioanni e del presidente della Regione Piemonte Alberto Cirio. Tra gli ospiti anche nomi di spicco dell’enogastronomia piemontese come, Ceo di Igor Gorgonzola, e, patron delle omonime aziende vitivinicole. Ma anche il mastro pasticcere di Vicofortede La Granda di Genola e, storico macellaio e allevatore di Rocca De’ Baldi. Sul palco sono anche intervenuti l’assessore al Turismoe il presidente della commissione Agricoltura in consiglio regionale

Il nuovo marchio vuole offrire alle imprese locali uno strumento concreto per aumentare la visibilità e la riconoscibilità dei propri prodotti, valorizzandone la qualità e l’identità territoriale. Un’occasione per rafforzare il legame tra eccellenza produttiva e promozione, proiettando il Piemonte verso nuovi scenari di sviluppo.

Piemonte, un’eccellenza da 1,6 miliardi: la forza del cibo di qualità

Il Piemonte si conferma terra d’eccellenza per l’agroalimentare di qualità. A dirlo sono i numeri del rapporto 2024 di Ismea-Qualivita: la “Dop Economy” piemontese ha generato nel 2023 un valore di 1,64 miliardi di euro e oltre 12.800 posti di lavoro, pari al 19% dell’intero settore agroalimentare regionale.

Un risultato che colloca il Piemonte al quarto posto in Italia per valore complessivo delle produzioni certificate, con ben 84 filiere tra Dop e Igp.

Un patrimonio da primato

Il sistema conta 14 prodotti DOP, 9 IGP, 19 vini DOCG, 41 DOC, 5 bevande spiritose a Indicazione Geografica e 1 vino aromatizzato certificato. A questi si aggiungono 344 Prodotti Agroalimentari Tradizionali e più di 600 prodotti di montagna.

E ancora: 45.000 aziende agricole, di cui oltre 2.200 biologiche, 10 Distretti del cibo, 32 Consorzi di tutela, 15 enoteche regionali e 6 Strade del vino e dei sapori.

Il vino in testa, ma il cibo cresce

A trainare l’export è il vino, con 60 denominazioni e un valore di 1,2 miliardi. Ma anche il comparto food mostra i muscoli, rappresentando il 23% del mondo Dop regionale con circa 400 milioni di fatturato. Tra i protagonisti: formaggi, carni, riso e nocciole.

La provincia di Cuneo si conferma leader con 974 milioni di euro di valore generato.

Una crescita continua: +20% in cinque anni, con un incremento di 290 milioni di euro dal 2019. Un dato che racconta non solo la forza del brand Piemonte, ma anche il successo di un modello che mette al centro qualità, tracciabilità e legame con il territorio.

“Il Piemonte offre eccellenze assolute, ma come territorio ancora non ha quella riconoscibilità che merita con il tesoro dei suoi prodotti - ha dichiarato l’Assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni - Va rafforzata l’identità del Piemonte perché così i nostri prodotti varranno di più. Per questo è nato il brand Piemonte Is - Eccellenza Piemonte. Nel marchio c’è una bandierina italiana per sottolineare che siamo parte dell’eccellenza nazionale. C’è anche “Piemonte is” che possiamo leggere come “Piemonte è”, ma anche con un po’ di orgoglio di campanile come “piemonteis”, piemontese. Ricerca, innovazione e promozione sono le tre leve su cui dobbiamo puntare facendo parlare gli interlocutori che oggi qui ci sono tutti, con i produttori d’eccellenza, le associazioni datoriali e l’agroindustria. Il percorso non sarà facile ma alla fine della legislatura il Piemonte sarà al pari e forse davanti alle prime regioni d’Italia in questo campo. Oggi il brand lo utilizziamo in tutti gli eventi promozionali, presto organizzeremo un incontro a 360 gradi con Unioncamere non appena sarà pronto a livello legale il disciplinare d’uso.”