Fa tappa a Saluzzo il pellegrinaggio della statua della Verginella Medaglia Miracolosa

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa da Torino giunge a Saluzzo: dal 27 al 30 maggio sarà nella parrocchia del Duomo a Saluzzo.

Spiega il vice parroco, don Dario Ruà: “Con tanta gioia la comunità parrocchiale del Duomo accoglie la visita della statua della Madonna della Medaglia Miracolosa. In questo mese di maggio, dove sono stati tanti gli incontri di preghiera questa visita potrà essere un’occasione di forte preghiera e di conoscenza del messaggio della medaglia miracolosa. L’anno del giubileo che stiamo vivendo ci ha ricordato l’importanza è la bellezza di essere pellegrini di speranza e ci ha riconsegnato Maria come madre in questo cammino di profondo rinnovamento. L’augurio che facciamo alla Comunità parrocchiale del Duomo è quello di accogliere questa visita come Santa Elisabetta accolse la visita di Maria Santissima”

Il Pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa ha preso avvio l’11 novembre 2020, in Vaticano, con la benedizione di Papa Francesco in ricordo del 190° anniversario delle apparizioni a Santa Caterina Labouré e guarda al 27 novembre 2030, quando si celebrerà il bicentenario.

Il programma della tappa di Saluzzo del pellegrinaggio nazionale della statua della Vergine della Medaglia Miracolosa prevede i seguenti appuntamenti.

Martedì 27 maggio: alle 20:30 rito di accoglienza della statua pellegrina alla Chiesa di Madonna delle Stelle. A seguire Rosario e predicazione.

Mercoledì 28 maggio: alle 9 Rosario meditato; alle 9:30 Santa Messa con predicazione mariana; alle 10:30 Visita bambini Asilo e Comunione agli ammalati; alle 12 recita del Regina Caeli; alle 16 visita della Madonna pellegrina alla Comunità cenacolo; alle 18 Rosario meditato; alle 18:30 Santa Messa con predicazione mariana; alle 20:30 Al vicolo del Follone catechesi per i bambini e ragazzi, a seguire preghiera del S. Rosario.

Giovedì 29 maggio: alle 9 Rosario meditato; alle 9:30 Santa Messa con predicazione mariana; alle 10:30 Visita bambini Asilo e Comunione agli ammalati; alle 12 recita del Regina Caeli; alle 15:30 Visita della Madonna pellegrina alla Casa di Riposo Tapparelli; alle 18 Rosario meditato; alle 18:30 Santa Messa con predicazione mariana; alle 20:30 Santa Messa della comunità albanese.

Venerdì 30 maggio: alle 9 Rosario meditato; alle 9:30 Santa Messa con predicazione mariana; alle 10:30 preghiera di adorazione Eucaristica e Comunione agli ammalati; alle 12 recita del Regina Caeli; alle 15:30 Visita dei bambini e dei ragazzi dell’Oratorio don Bosco; alle 18 Rosario meditato; alle 18:30 Santa Messa conclusiva.