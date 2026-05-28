Cortemilia sceglie Marco Zunino: “Non un libro dei sogni, ma un programma concreto per il paese”

Marco Zunino è il nuovo sindaco di Cortemilia. Le prime parole dopo l’elezione arrivano all’insegna della concretezza e della continuità con il lavoro costruito durante la campagna elettorale, con un’attenzione particolare alla presenza sul territorio, ai servizi e alla partecipazione della comunità locale.

“Siamo molto contenti del risultato”, racconta Zunino. “Per noi significa che la fiducia di Cortemilia è stata importante e quindi siamo pronti a partire”.

Nel suo ragionamento torna più volte un concetto preciso: evitare promesse irrealizzabili e costruire invece un’amministrazione percepita come vicina e operativa.

“Non abbiamo scritto un libro dei sogni”, osserva il neo sindaco. “Abbiamo cercato di indicare obiettivi concreti e sostenibili, cose che sappiamo di poter affrontare davvero”.

Tra le priorità indicate da Zunino ci sono il mantenimento e il potenziamento dei servizi, con particolare attenzione a famiglie, giovani, volontariato e associazionismo.

Un’impostazione che punta molto anche sul coinvolgimento diretto della comunità locale.

“Non sarà un rapporto tra amministrazione da una parte e cittadini dall’altra”, spiega. “L’idea è costruire una collaborazione continua, rendendo le persone parte attiva della vita del paese”.

Per Zunino il forte coinvolgimento registrato durante il voto rappresenta già un primo segnale importante.

“Da qui deve nascere un confronto costante con tutta la comunità”, sottolinea il sindaco.

Nel suo progetto amministrativo un ruolo centrale sarà affidato anche a turismo e promozione territoriale, temi strategici per Cortemilia e per l’intera Alta Langa.

“Vogliamo continuare a investire sulla Fiera nazionale della Nocciola e sulla valorizzazione turistica del territorio”, spiega Zunino. “Ma lavorando sempre più in rete con l’Unione Montana Alta Langa, con i Comuni vicini e con tutte le collaborazioni che potranno nascere”.

Accanto alla parte programmatica, il nuovo sindaco ha già indicato anche alcuni dei principali dossier operativi che accompagneranno l’avvio del mandato.

Nei prossimi mesi partiranno infatti i lavori già affidati per il Castello, intervento finanziato nelle precedenti programmazioni, mentre tra i primi cantieri dovrebbe esserci anche il completamento della sistemazione del parco giochi di piazza Savona.

Ma il progetto più ambizioso riguarda la riqualificazione del centro storico.

“È un intervento molto grande e molto importante”, spiega Zunino. “L’idea è lavorare sia sui sottoservizi sia sulla parte superficiale, approfittando del rifacimento delle reti fogniarie per intervenire anche sulla pavimentazione e sulla riqualificazione complessiva”.

Un’opera che richiederà però tempi lunghi e soprattutto nuove risorse economiche.

“L’importo dei lavori è molto alto”, osserva il sindaco. “Per questo uno degli obiettivi sarà continuare a cercare bandi, finanziamenti e progettualità che ci permettano di investire sul paese gravando il meno possibile sulle casse comunali”.

Dentro le prime dichiarazioni del nuovo sindaco emerge così una linea piuttosto chiara: pragmatismo amministrativo, lavoro di rete e partecipazione locale.

“Cortemilia deve sentirsi coinvolta nelle scelte”, conclude Zunino. “Non soltanto nella parte operativa delle iniziative, ma anche nelle idee, nei progetti e nelle collaborazioni future”.