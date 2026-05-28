Open Weekend alla Casa Famiglia di Cuneo: tre giorni di eventi tra musica, incontri e memoria

Anche quest’anno la RSA Casa Famiglia di Cuneo apre le porte alla cittadinanza con l’ormai tradizionale Open Weekend, in programma da venerdì 12 a domenica 14 giugno nella sede di corso Dante 58. Tre giorni di appuntamenti pensati per tutte le età, tra musica, incontri, momenti di riflessione e attività condivise.

Il programma si aprirà venerdì 12 giugno alle 15.30 con l’inaugurazione ufficiale, accompagnata dal concerto del duo violino e pianoforte dell’Orchestra Bruni. L’evento si svolgerà nel parco della struttura, allestito per l’occasione con le decorazioni realizzate dal laboratorio creativo interno.

Sabato 13 giugno si aprirà alle 9.30, nel salone parrocchiale del Sacro Cuore di Gesù, con un incontro promosso dalla Cooperativa Gesac, che celebra i suoi 35 anni di attività con una riflessione dal titolo “Il ruolo della cooperazione nella gestione delle RSA: quale futuro?”. Nel pomeriggio, alle 15.30, il parco della residenza ospiterà il gruppo di musica tradizionale Le Madamé, che proporrà un viaggio nella musica popolare italiana in chiave contemporanea, accompagnato dalle creazioni artistiche del laboratorio e da momenti di coinvolgimento del pubblico.

La giornata conclusiva, domenica 14 giugno, inizierà alle 10 con la celebrazione della Santa Messa nella cappella della struttura, alla presenza anche di una rappresentanza dell’associazione “Fai entrare il sole nelle case di riposo”, impegnata nella raccolta fondi a favore delle residenze per anziani.

Nel pomeriggio, dalle 14.30, il parco ospiterà un tuffo nel passato con le Fiat 500 d’epoca del Fiat Club Italia – Fiduciario di Cuneo e i figuranti del gruppo teatrale “Le parentelle”, in abiti originali degli anni ’50, ’60 e ’70. Alle 16 l’associazione A.S.Se.A. Onlus presenterà il libro “Chloè ha gli occhi azzurri – l’incontro uomo e animale nel rispetto e nella condivisione”, con un focus sugli interventi assistiti con animali, accompagnati dai pet operator e dai loro cani. A chiudere il weekend, alle 17.30, l’apericena preparata dalle cuoche della residenza.

Tutti gli eventi sono a ingresso gratuito e si svolgeranno negli spazi interni e nel giardino della struttura. Sarà inoltre sempre attivo il bar “Il sorriso” per momenti di pausa e socialità. In caso di maltempo, il programma potrà subire variazioni.

L’iniziativa rappresenta un’occasione per conoscere da vicino la realtà della Casa Famiglia e vivere un’esperienza di comunità, valorizzando il dialogo tra generazioni e la partecipazione del territorio.