Picchiava la madre di suo figlio. Oltre al carcere, il giudice lo condanna alla sospensione della potestà genitoriale

Si erano conosciuti nel 2015 sui social network e nel dicembre di quell’anno lui, prima residente in Veneto, si era trasferito a casa di lei a Magliano Alpi. Una relazione normale che, nel 2018, portò all’arrivo di un figlio e in cui lui si comportava bene.

Ma poi, come raccontato dalla donna in tribunale a Cuneo costituitasi parte civile contro il suo ex, qualcosa cambiò. Accusato di maltrattamenti e lesioni, l'uomo è stato condannato dai giudici a tre anni e nove mesi di carcere, oltre all' interdizione dai pubblici uffici per 5 anni e alla sospensione della potestà genitoriale per 7 anni e 6 mesi. Inoltre, dovrà corrispondere 10mila euro di risarcimento alla parte civile.

“Faticavo a trovare lavoro - aveva spiegato la donna ai giudici- lui usava i miei soldi per comprarsi l’alcol e diventava aggressivo. Mi spingeva contro il muro, mi prendeva il cellulare ed era geloso. Nel 2016 è andato a vivere a Torino e poi è tornato perché avevamo chiarito. Ho creduto alle sue parole, da sobrio”. Spesso, stando alla versione della donna, lui le avrebbe promesso che quegli episodi violenti non si sarebbero più ripetuti e che avrebbe smesso di comportarsi così: “Nel 2017, quando un suo amico è venuto a montarci la TV, lui mi ha dato due testate e ha distrutto la televisione. Sono andata in ospedale. Dopo quella volta lui si è allontanato da casa. Io ero innamorata di lui, ci siamo chiariti e l’ho fatto tornare”.

Però la situazione non sarebbe migliorata, al punto che lui avrebbe infatti ripreso a bere: “Avevo fatto venire in Italia mio figlio più grande, nato da una precedente unione - aveva continuato lei - Lui ha iniziato a comportarsi male anche anche nei suo confronti. Mi faceva passare per una cattiva madre”.

Poi, arrivò il lockdown e, come spiegato dalla vittima la violenza domestica avrebbe raggiunto l’apice: “Io non stavo più lavorando - aveva ricordato-. Nella notte di Capodanno 2021 lui ci ha lasciati chiusi in casa. Agli inizi di gennaio lui ha dato uno schiaffo a mio figlio maggiore. Io l’ho schiaffeggiato e lui mi ha dato uno schiaffo: io avevo in braccio nostro figlio piccolo che, dallo spavento, non riusciva più a respirare. Dopo avermi colpita io ho perso l’equilibrio e il mio bambino ha sbattuto la testa contro il muro. Ho chiamato i carabinieri e siamo andati in ospedale”.

La donna, poi affidatasi all’associazione antiviolenza “Mai+sole”, aveva raccontato quanto le stava accadendo alla presidente Adonella Fiorito. “Dopo essere stati dimessi dall’ospedale - aveva continuato la parte civile- sono intervenuti gli assistenti sociali e siamo stati ospitati in una struttura protetta per sei mesi. Lui mi aveva convinta a tornare insieme. Vedeva nostro figlio in videochiamata alla presenza di un educatore. Mi diceva che stare senza di noi gli era servito da lezione”.

Nel luglio 2021, poi, i due tornarono insieme e la donna trovò un lavoro e venne assunta a tempo indeterminato: “Gli dissi che volevo essere indipendente - ha proseguito-. Poi lui ha ricominciato con la gelosia. Una sera, quando tornai a casa con i bambini dopo una cena di lavoro, ho trovato la televisione e la stufetta spaccata. Lui cercava ogni motivo per non farmi più andare a lavorare”.

Un anno dopo, nel 2022, lui le avrebbe tirato un tablet in faccia. Ma quella volta fu l'ultima: “Stavo facendo i quiz per la patente - aveva detto - e dopo essermi confrontata con l’avvocato sto anche cercando una casa. Lui ha visto la cronologia google e si è arrabbiato. Mi ha preso il bambino da in braccio e mi ha lanciato il tablet. Ho chiamato i carabinieri, mi hanno visto la faccia gonfia andata in ambulanza in ospedale a Mondovì. Ho trovato ospitalità da un’amica per due mesi. Non lo vediamo più dal luglio 2023”.