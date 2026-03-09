Novello apre il confronto sulla parità di genere: “Capire gli stereotipi per costruire relazioni più consapevoli”

Una serata per fermarsi a osservare ciò che spesso resta invisibile nelle relazioni quotidiane. È questo lo spirito dell’incontro “A.B.C. – Abbattere Barriere, Costruire libertà: il diritto all’equità di genere”, in programma giovedì 12 marzo alle ore 20.30 a Novello, negli spazi del Novelab, in piazza Vittorio Emanuele 2.

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di offrire alla cittadinanza un momento di confronto sui temi della parità di genere e della prevenzione delle dinamiche relazionali disfunzionali, affrontando il tema non in modo astratto ma partendo dalla vita quotidiana. Attraverso esempi concreti e momenti di riflessione condivisa si cercherà di comprendere come si formino, spesso in maniera quasi impercettibile, stereotipi, aspettative sociali e modelli culturali che influenzano il modo in cui uomini e donne costruiscono le proprie relazioni.

La serata sarà guidata dalla dottoressa Elisa Bussi, psicologa e psicoterapeuta, che accompagnerà il pubblico nell’analisi di alcune dinamiche relazionali e dei segnali che possono aiutare a riconoscere squilibri e modelli disfunzionali nelle relazioni.

A condurre l’incontro sarà il consigliere comunale di Novello Cristian Rocco, che ha seguito da vicino l’organizzazione dell’iniziativa. L’evento si inserisce in un progetto più ampio che coinvolge il territorio di Langa e Roero, con attività di sensibilizzazione e percorsi educativi rivolti a diverse fasce d’età.

“La serata è pensata in particolare per un pubblico adulto. L’obiettivo è affrontare questi temi in modo consapevole, partendo dalle dinamiche della vita quotidiana”, spiega Rocco.

Il lavoro proseguirà anche nei prossimi mesi con iniziative rivolte ai più giovani. Nel mese di aprile, infatti, la cooperativa coinvolta nel progetto realizzerà laboratori dedicati agli studenti, per affrontare il tema della parità e delle relazioni con strumenti e linguaggi adatti all’età.

“L’idea è lavorare su tutte le fasce d’età. Le attività che si svolgeranno nelle scuole permetteranno di portare questi temi anche tra i ragazzi”, aggiunge il consigliere.

Il progetto è promosso dal Comune di Novello con la collaborazione della cooperativa Lunetica e con il contributo della Fondazione CRC, nell’ambito delle iniziative dedicate alla sensibilizzazione sui diritti e sulle relazioni.

L’appuntamento del 12 marzo rappresenta quindi un momento di confronto aperto alla cittadinanza per riflettere su come costruire relazioni più equilibrate e consapevoli, imparando a riconoscere quei segnali che nella quotidianità spesso restano nascosti.