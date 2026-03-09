Paesana, incontro della Provincia con i Comuni delle Valli Po e Bronda sugli interventi per la viabilità

Giovedì 5 marzo, nella sala del Consiglio dell’Unione Montana dei Comuni del Monviso a Paesana, il presidente della Provincia di Cuneo Luca Robaldo ha incontrato i sindaci e i consiglieri dei Comuni delle Valli Po e Bronda per un aggiornamento sugli interventi realizzati sulla rete viaria provinciale nel corso del mandato amministrativo 2022-2026 e sulla programmazione delle opere previste nei prossimi anni.

All’incontro, che ha rappresentato un momento di confronto diretto con le amministrazioni locali per condividere lo stato della rete viaria provinciale e definire le priorità di intervento sul territorio, hanno partecipato anche i consiglieri provinciali Roberto Baldi e Silvano Dovetta, il dirigente del Settore Viabilità Cuneo e Saluzzo Simone Nicola e il caporeparto Marco Rovere, che hanno illustrato nel dettaglio i principali interventi conclusi, quelli attualmente in corso e le opere in fase di progettazione.

Tra i lavori già completati figurano l’opera di difesa idraulica e consolidamento del ponte sul fiume Po in località Felicina lungo la strada provinciale 26 tra Saluzzo e Revello, costata contrattuale di 610.437 euro e finziata in parte da fondi Pnrr, in parte dal Decreto Ponti, gli intervento di messa in sicurezza e adeguamento della piattaforma stradale realizzati sulla sp 180 a Brondello (il ripristino di una frana sulla colletta di Brondello dovuta agli eventi metereologici eccezionali di maggio 2023, dal costo di 68.000 euro, più opere di consolidamento delle opere murarie su vari tratta della strada per complessivi 221.533 euro), le opere di protezione dalla caduta massi, lavori di adeguamento della piattaforma stradale e messa in sicurezza sulla SP 26 nel territorio di Oncino (166.233 euro), oltre alla ricostruzione del banchettone stradale sulla sp 234 nel tratto Crissolo-Pian del Re a seguito degli eventi alluvionali del 2019 (122.989 euro, suddivisi in due lotti di intervento). Sempre sulla sp 26 è stata inoltre realizzata la rotatoria all’incrocio della frazione Morra di San Martino a Revello, per un costo complessivo di 270.647 euro.

Sono stati poi illustrati gli interventi attualmente in corso, tra cui il ripristino strutturale e il consolidamento di alcuni ponti sul fiume Po nei territori di Paesana e Oncino (459.622, euro), nonché lavori di consolidamento sui ponti lungo le strade provinciali 47 e 118 sul torrente Bronda e sui rii secondari (103.843 euro).

Nel corso della riunione sono stati inoltre ricordati diversi interventi di manutenzione straordinaria e di somma urgenza eseguiti negli ultimi anni, tra cui lavori di ripristino e sistemazione della sede stradale sulle sp 27 e sp 269 nel territorio di Paesana, opere di sostegno e sistemazione della carreggiata sulla diramazione per Ostana e sulla strada di Pian Munè, oltre ad interventi di allargamento della carreggiata nel tratto tra Sanfront e Paesana e di manutenzione e pulizia delle scarpate lungo diversi tratti della sp 26.

Sono state quindi presentate le principali opere in fase di progettazione e programmazione, tra cui la realizzazione di una rotatoria all’intersezione tra la SS 589 e la SP 222 in frazione Staffarda a Revello, un contesto d’intervento particolarmente sensibile per i vincoli di natura ambientale (Boschi e colonie di chirotteri), paesaggistica (l’Abbazia di Staffarda), idraulica (l’attraversamento del rio Martina) e sui terreni oggetti di esproprio (perché proprietà dell’Ordine Mauriziano e siti di interesse

comunitario), la rotatoria tra la sp 117 e due strade comunali nel Comune di Gambasca e alcune ipotesi di miglioramento dei collegamenti viari tra la sp 26 e la sp 260 (futuro ramo della tangenziale di Saluzzo) in frazione San Lazzaro.

Per quanto riguarda le bitumature, per l’anno in corso e il 2027 è previsto un programma di rifacimento del manto bituminoso su diversi tratti della rete provinciale, tra cui la sp 180 alla Colletta di Brondello, la sp 27 alla Colletta di Paesana, la sp 222 tra il bivio con la sp 26 e Staffarda e il tratto Revello-Sanfront della sp 26.