Cuneo: da mercoledì 25 giugno modifiche alla viabilità su Via Circonvallazione Nord per lavori E-Distribuzione

A partire da mercoledì 25 giugno, il Comune di Cuneo ha autorizzato E-Distribuzione Spa all'avvio dei cantieri per la realizzazione di una nuova linea elettrica interrata in Via Circonvallazione Nord. I lavori, eseguiti dalla ditta Olma Servizi S.r.l. per conto di Enel, renderanno necessarie alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Nel tratto di Via Circonvallazione Nord compreso tra la rotatoria di piazza Torino e quella di piazzale delle Uve, sarà istituito un senso unico alternato. La regolazione del traffico avverrà tramite semafori da cantiere o movieri.

Le operazioni si svolgeranno in orario diurno, dalle 8:00 alle 18:00, e si protrarranno fino a martedì 15 luglio. Queste modifiche si inseriscono in un contesto di lavori già in corso che interessano anche Corso Kennedy.

L'allestimento delle aree di cantiere prevede scavi, posa dei cavi e il successivo ripristino del manto stradale, tutte attività volte a garantire la sicurezza degli operatori, dei pedoni e degli automobilisti . L'installazione di cavi elettrici interrati è una pratica già adottata in altre aree della città, come via San Giacomo e Basse Stura, dove sono stati eseguiti interventi simili.