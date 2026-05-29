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Politica | 29 maggio 2026, 17:06

A Santo Stefano Belbo convocato il primo Consiglio comunale dell’Amministrazione Galluccio

L’assemblea convocata per giovedì 4 giugno alle 21: vicesindaco sarà Roberta Olivero. tutti i consiglieri della lista “La nostra terra il nostro impegno” avranno un incarico

A Santo Stefano Belbo convocato il primo Consiglio comunale dell’Amministrazione Galluccio

Si è tenuta, nei giorni immediatamente seguenti l’esito della tornata elettorale che ha visto l’elezione di Francesco Galluccio a Sindaco di Santo Stefano Belbo, la prima riunione di maggioranza della lista eletta.

Nel corso della stessa è stata identificata la Giunta e nominata quale Vicesindaco Roberta Olivero.

Sono stati conseguentemente attribuiti i primi incarichi e deleghe che verranno comunicati nel corso del primo Consiglio Comunale che avrà luogo giovedì 4 giugno 2026 alle ore 21.00 presso la sala consiliare del Municipio.

Il Sindaco Galluccio ha dichiarato che “le deleghe verranno formalizzate e comunicate nei prossimi giorni”, precisando che “tutti i consiglieri eletti della Lista ‘La nostra terra il nostro impegno’ avranno un incarico”.

c.s.

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