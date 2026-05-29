Costigliole Saluzzo: Fabrizio Nasi nomina la nuova giunta

Chiuse le urne, aperta la stagione di governo. Fabrizio Nasi, sindaco di Costigliole Saluzzo eletto il 25 maggio 2026 con la lista civica "Insieme per Costigliole", ha riunito i consiglieri eletti e definito la composizione della giunta con l'assegnazione delle deleghe assessorili. Gli atti formali di insediamento — il giuramento del sindaco e dei consiglieri — avranno luogo nel primo consiglio comunale, convocato a breve.



La giunta comunale è così composta:

Fabrizio Giacomo Nasi – Sindaco

Deleghe: Organizzazione e Personale, Urbanistica, Affari Legali, Protezione Civile, Lavori Pubblici, Casa di Riposo

Luigi Giuseppe Diego Molinengo – Vicesindaco e Assessore – Preferenze 354

Deleghe: Ecologia e Ambiente, Commercio, Innovazione Tecnologica, Attività Produttive, Agricoltura, Rapporti Istituzionali (BIM e Unione Montana), Rapporti con le Associazioni e Manifestazioni

Veronica Capellino – Assessore – Preferenze 95

Deleghe: Istruzione, Politiche Giovanili, Assistenza, Servizi Sociali

Nicola Alessandro Carrino – Assessore – Preferenze 165

Deleghe: Sport, Programmazione Economica (Bilancio), Fondi Nazionali ed Internazionali, Patrimonio

Renato Giovanni Giordanino – Assessore – Preferenze 73

Deleghe: Cultura, Edilizia Privata, Cimitero, Decoro Urbano

La composizione della giunta riflette il responso delle urne. I quattro assessori nominati sono tra i candidati più votati della lista: il criterio del voto popolare ha guidato il sindaco Nasi nella distribuzione delle responsabilità di governo, come riconoscimento esplicito della fiducia espressa dai cittadini.



«I cittadini di Costigliole Saluzzo ci hanno consegnato un mandato chiaro — ha dichiarato il sindaco Nasi. — Ho scelto ogni componente della giunta valorizzando le competenze e le esperienze che ciascuno ha già dimostrato sul territorio. Le deleghe sono state assegnate per mettere ogni assessore nelle condizioni di lavorare al meglio sui dossier che conosce, perché il tempo dei proclami è finito e quello del lavoro è iniziato. Abbiamo idee chiare, una squadra affiatata e tanta voglia di fare. Costigliole Saluzzo merita il massimo impegno da parte di ognuno di noi, e questo è esattamente ciò che intendiamo dare, ogni giorno, per i prossimi cinque anni. Siamo pronti».

