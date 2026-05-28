Magliano Alpi ha di nuovo il sindaco, eletta Michela Tomatis: "La soddisfazione è stata davvero immensa!"

"La soddisfazione è davvero immensa!".

Così Michela Tomatis, eletta sindaco di Magliano Alpi con il 64,32% delle preferenze, commenta il risultato delle elezioni che si sono svolte lo scorso fine settimana.

"Siamo molto felici. Quest’elezione è il risultato di un percorso che parla di coerenza, responsabilità, autenticità ed onestà - spiega Tomatis -. Abbiamo scelto una via che non è sempre stata facile, ma la determinazione senza scendere a compromessi è stata la nostra forza. Il grande risultato ottenuto, che delinea chiaramente la volontà della nostra comunità, per noi è un punto di partenza per lavorare con responsabilità ed entusiasmo in una sola direzione: il bene del nostro paese!".

La lista vincente “Uniti per il Territorio” ha ricevuto 748 voti e le seguenti preferenze: Martina Caramello 46, Corrado Cucchietti 47, Jacques Dadone 31, Gianpiero Galleano “Pejo” 27, Stefano Magliano 42, Claudia Paciocco 13, Ezio Vincenzo Tomatis 77, Paolo Vacchino 77, Irene Veglia 40, Luigi Vinai “Gino” 176.

La seconda lista, “Magliano Riparte”, era guidata da Francesco Belgrano, ha ottenuto 415 voti complessivi, mentre per le preferenze: Rebecca Boglione 10, Francesco Chiera “Franco” 26, Giuseppe Danna “Beppe” 13, Paola Ferrero 31, Pietro Ferrua “Piero” 22, Mattia Galliano 38, Fabio Gallo 44, Matteo Luigi Musso “Matteo” 14, Martina Peirone 30 e Mauro Rosso "Spillo" 60.

In base alle preferenze ricevute il consiglio risulta così composto: Michela Tomatis sindaco, con consiglieri di maggioranza: Luigi Vinai "Gino", Ezio Vincenzo Tomatis, Paolo Vacchino, Corrado Cucchietti, Stefano Magliano, Martina Caramello e Irene Veglia.

Tra i banchi della minoranza con Francesco Belgrano, Mauro Rosso e Fabio Gallo.

Elettori: 1.989 | Votanti: 1.192 (59,93%) | Schede nulle: 23 - Schede bianche: 6 - Schede contestate: 0