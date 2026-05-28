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Attualità | 28 maggio 2026, 16:11

Fossano: la politica con la “P” maiuscola, ricordando il compianto ex sindaco Beppe Manfredi

Domani sera alle 21 nella sala Barbero del Castello degli Acaja. All’appuntamento, curato dal Comitato “Il Cielo sopra il Castello”, interverranno gli ex primi cittadini Angelo Mana e Francesco Balocco, il preside del Liceo Ancina Alessandro Parola e il vescovo di Pinerolo Derio Olivero

Fossano: la politica con la “P” maiuscola, ricordando il compianto ex sindaco Beppe Manfredi

“Fossano… con la P maiuscola - Ragionare di Politica per immaginare il Futuro” è l’appuntamento in programma domani sera alle 21 nella sala Barbero del Castello degli Acaja (ingresso libero fino ad esaurimento posti).

Sarà una serata dedicata all’approfondimento delle vicende politiche e dell’eredità del pensiero di Beppe Manfredi. 

Franco Blandino, medico, già assessore in precedenti stagioni amministrative e artista, modererà l’evento a cui interverranno il professor Alessandro Parola, storico e attuale preside del Liceo Scientifico Giovenale Ancina e Monsignor Derio Olivero, vescovo di Pinerolo e presidente della Commissione Episcopale della CEI per l’Ecumenismo e il Dialogo.

Seguirà un dibattito tra Angelo Mana e Francesco Balocco, ex sindaci della città, entrambi allievi di Manfredi in anni diversi.

La rassegna è organizzata dal Comitato “Il Cielo sopra il Castello” di cui fanno parte il Liceo Scientifico Statale “Giovenale Ancina”, il settimanale fossanese La Fedeltà, l’Associazione Masca Teatrale, Associazione La Corte dei Folli Aps, Unitre Fossano -Università della Terza Età, il coro “J’Amis d’la Madlana”,l’associazione Esperienze Aps e la Fondazione Fossano Musica e gode inoltre del patrocinio del Comune di Fossano e del sostegno e patrocinio della Fondazione Cassa di Risparmio di Fossano.

Cristiano Sabre

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