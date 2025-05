Al Castello della Manta tra sport, arte e natura per tutti

Si è chiuso stamattina, sabato 31 maggio, al Castello della Manta, il progetto ‘Fai sport…con arte’ con l’inaugurazione ufficiale di due nuovi itinerari: ‘Via Collina’ e ‘Via San Giacomo’, pensati per unire cultura, natura e movimento.

Il taglio del nastro, avvenuto alla presenza di Silvia Cavallero, property manager Fai, assieme ad Ivana Casale sindaco di Manta, con gli assessori Nicola Falco e Stefano Arnaudo, e dei campioni olimpici Giorgio e Maurizio Damilano, quest’ultimo anche presidente dell’Asd Scuola del Cammino Fitwalking Italia, ha simbolicamente dato il via alla seconda fase del progetto.

“Nonostante sia concluso il sostegno della Fondazione Compagnia di San Paolo – spiegano gli organizzatori – l’iniziativa proseguirà. La visita che unisce la scoperta dell’antico maniero e la camminata intorno alle mura e fino al Belvedere è entrata stabilmente nelle proposte Fai, sia per le famiglie che per le scolaresche in visita didattica”.

I due percorsi sono stati tracciati con segnaletica permanente, rendendoli facilmente accessibili a turisti e cittadini. Si configurano come due circuiti ideali per attività outdoor, perfetti per diventare appuntamenti ‘classici’ del cammino locale.

Un altro tassello del progetto è la mobilità sostenibile: a breve sarà posizionato presso la stazione ferroviaria di Manta tornato ad essere servito dal treno grazie ad Arenaways, un cartello informativo che indicherà il tragitto a piedi per raggiungere il Castello.

Durante l’incontro si è anche svolta una camminata simbolica lungo uno dei due nuovi percorsi, accompagnata da due guide d’eccezione: Giorgio e Maurizio Damilano, che lungo il tragitto hanno condiviso consigli pratici su come affrontare al meglio l’attività fisica.

Non a caso, è proprio dai due fratelli Damilano – ideatori del Fitwalking – che nasce la filosofia del progetto: camminare come stile di vita, alla portata di tutti, in armonia con l’ambiente.

Nel corso della mattinata è stato tracciato anche un breve bilancio del progetto.

Quasi mille bambini e ragazzi provenienti da Piemonte e Liguria hanno partecipato alle visite didattiche “Fai sport con arte”.

Tra marzo, aprile e maggio si sono svolti sei appuntamenti speciali che, condizioni meteo permettendo, hanno registrato il tutto esaurito, con oltre 150 visitatori complessivi.

I due percorsi collinari, con partenza e arrivo al parcheggio del Castello, resteranno a disposizione di tutti, offrendo un’esperienza unica in cui storia e natura si fondono in un'unica proposta culturale.

Infine, per rendere permanente l’iniziativa, sono state formate tre guide Fitwalking, così da poter proporre il percorso in modo continuativo a scuole, gruppi e visitatori singoli.