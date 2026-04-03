Commercio e decoro urbano: doppio passaggio per l’assessore Roberto Cavallo ad Alba

In contemporanea al capitolo Parco Tanaro, ad Alba l’attenzione dell’assessore Roberto Cavallo si concentra ora su due dossier operativi che entreranno nel vivo nei prossimi giorni: il rilancio del commercio locale e il tema del decoro urbano.

Il primo appuntamento riguarda il distretto del commercio, con la cabina di regia convocata per dare avvio ai nuovi bandi destinati alle imprese del territorio. Il via libera è già arrivato dalla Regione, che ha approvato la bozza predisposta dal Comune, aprendo così la strada alla pubblicazione.

“Siamo pronti per emanare il bando, sarà importante stimolare la partecipazione delle imprese”, spiega Cavallo, indicando come priorità quella di accompagnare il tessuto commerciale in una fase di opportunità concreta, fatta di risorse e progettualità.

Parallelamente si apre il fronte del decoro urbano, con il primo incontro dedicato a un tema sempre più centrale nel rapporto tra città, attività economiche e qualità della vita. Il confronto coinvolgerà commercianti e soggetti operativi, con un focus specifico su alcune criticità ricorrenti, a partire dalla gestione dei rifiuti e dei mozziconi.

“Partiamo con una prima riunione operativa, poi il lavoro proseguirà nelle settimane successive”, aggiunge l’assessore, delineando un percorso che punta a costruire soluzioni condivise, anche attraverso il contributo diretto degli operatori.