I Battuti Neri di Bra invitano a visitare il tradizionale Sepolcro

Un tuffo nella bellezza e nella tradizione. Spinti dalla fede e dai riti della Settimana Santa, a Bra si è rinnovato l’allestimento dei Sepolcri, dedicati alla Passione e Morte di Cristo.

Un appuntamento evocativo e dalle profonde radici spirituali, che per l’Arciconfraternita della Misericordia è devozione profonda. Grazie al tocco artistico della maestra di cerimonia Anna Maria Sbuttoni e all’opera di confratelli e consorelle dei Battuti Neri, sarà possibile ammirare il suggestivo allestimento nella chiesa di San Giovanni Battista Decollato, fino alla serata di Venerdì Santo (3 aprile), che segna la morte di Gesù in attesa della Risurrezione nel giorno di Pasqua.

Drappi e composizioni floreali sempre nuovi e creativi avvolgono la scena di una toccante “Pietà”, incorniciata da stoffe policrome e ricreata con le statue lignee seicentesche della Madonna Addolorata e del Cristo morto, che sono un forte richiamo al sentimento di amore universale.

Il tutto incastonato nella meraviglia di un ambiente in stile barocco, per l’occasione illuminato dai ceri disposti in forma di croce nel presbiterio, accesi dai fedeli in sosta per la preghiera e l’adorazione.

Una rappresentazione unitaria, che richiama il dolore di Maria ai piedi della Croce, la sofferenza di quella madre che perde l’unigenito Figlio, ma anche la condivisione, la trasformazione e il superamento di quel dolore. Perché non esiste Pasqua nel mondo senza Passione e Morte, non esiste giorno senza la notte e non esiste amore senza sofferenza.