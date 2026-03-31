Progetto MODERATTI / A Digne-les-Bains una settimana di lavoro, confronto e creatività tra Italia e Francia

Prosegue il percorso del progetto europeo MODERATTI, iniziativa del programma Alcotra che punta a costruire una rete franco-italiana di Comunità Energetiche Rinnovabili (CER) per accelerare la transizione energetica nei territori alpini. Un progetto che nasce da una sfida concreta: nonostante l’elevato potenziale delle aree transalpine, la produzione di energia rinnovabile è ancora lontana dagli obiettivi europei, in un contesto segnato da un cambiamento climatico sempre più evidente.

In questo scenario si inserisce la settimana di seminario che si è svolta a Digne-les-Bains, dove i partner italiani e francesi si sono incontrati per proseguire le attività progettuali e rafforzare la collaborazione transfrontaliera.

Uno dei momenti più significativi ha visto protagonisti gli studenti: una delegazione dei corsi IeFP del CFP Cemon, insieme ad alcuni studenti francesi, ha lavorato alla realizzazione di cortometraggi dedicati ai temi dell’energia e della sostenibilità. I video, ideati, girati e montati durante la settimana, sono stati presentati all’interno della rassegna “Rencontres cinématographiques de Digne-les-Bains”, offrendo ai giovani un’esperienza concreta di espressione e sensibilizzazione.

Parallelamente, il seminario ha rappresentato un’importante occasione di aggiornamento sullo stato di avanzamento del progetto. I partner hanno condiviso i risultati delle diagnosi territoriali, avviate attraverso indagini preliminari, e hanno lavorato alla programmazione delle prossime fasi, tra studi di fattibilità e valutazioni di opportunità legate allo sviluppo delle comunità energetiche.

Ampio spazio è stato dedicato anche al tema della precarietà energetica, al centro di un forum organizzato in collaborazione con il Consiglio Dipartimentale delle Alpi dell’Alta Provenza e la Cassa Assegni Familiari. A seguire, una tavola rotonda ha coinvolto diversi attori del territorio in un confronto aperto sulle criticità emergenti e sugli strumenti possibili per affrontarle.

La settimana si è conclusa con la pianificazione dei prossimi appuntamenti del progetto, che porteranno i partner nei territori della Val Pellice, Val Susa e Valli Chisone e Germanasca, proseguendo il lavoro di costruzione di una rete energetica condivisa.

MODERATTI coinvolge un partenariato internazionale composto da Energie Partagée (capofila), CFP Cemon, Communauté de communes Serre-Ponçon, Energ’éthique 04, La Miroiterie e Confcooperative Piemonte Nord. Un’alleanza che unisce competenze e visioni diverse con un obiettivo comune: rendere la transizione energetica più concreta, partecipata e accessibile nei territori alpini.