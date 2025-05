Ceva, va in pensione Patrizia Peirone, impiegata dell'ufficio ragioneria

Un momento di condivisione per la giusta celebrazione di una persona che ha dedicato tanto al Comune di Ceva e che ha raggiunto la pensione.

Così venerdì amministratori e dipendenti si sono ritrovati per salutare e ringraziare Patrizia Peirone, che dal 31 maggio lascia ufficialmente il servizio presso l’ente pubblico. La signora Patrizia ha lavorato per il Comune di Ceva dal 1989 ad oggi, diventando una delle ‘colonne portanti’ dell’Ufficio Ragioneria.

A lei, da parte di tutti gli amministratori comunali di Ceva, un grande ringraziamento per quanto ha dato alla comunità attraverso il suo lavoro, e i migliori auguri per questo nuovo periodo che si apre per lei.