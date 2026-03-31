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Attualità | 31 marzo 2026, 15:10

Alba, al via i saggi stratigrafici sulla facciata del Palazzo comunale: primo passo verso il restauro

Stanziati 14.000 euro per le indagini preliminari affidate al Consorzio Compagnia del Restauro: i risultati saranno sottoposti alla Soprintendenza per definire il progetto definitivo

Alba, al via i saggi stratigrafici sulla facciata del Palazzo comunale: primo passo verso il restauro

In questi giorni sono iniziate le attività di indagine preliminare nell’ambito del percorso finalizzato al restauro della facciata del Palazzo comunale di Alba.

Con deliberazione del Consiglio comunale del 28/11/2025, sono stati stanziati 14.000 euro per l’esecuzione di saggi stratigrafici da sottoporre alla Soprintendenza. Il Palazzo, infatti, è un immobile con più di settant’anni sottoposto a tutela.

L’edificio ha subito profonde trasformazioni tra la fine del XIX e l’inizio del XX secolo e dispone di limitate fonti archivistiche: proprio per questo, la campagna di saggi stratigrafici rappresenta non solo un’attività obbligatoria secondo il Codice dei Beni Culturali, ma anche un passaggio fondamentale per definire correttamente il progetto di restauro.

 

I saggi sono realizzati dal “Consorzio Compagnia del Restauro”, autorizzato dalla Soprintendenza. Le operazioni verranno effettuate mediante cestello meccanico o con l’ausilio di un trabattello.

Al termine della campagna, i risultati insieme al progetto di restauro saranno sottoposti alla valutazione della Soprintendenza per i successivi adempimenti.

 

Il sindaco Alberto Gatto: L’avvio di questa fase rappresenta un momento importante per la tutela e la valorizzazione del nostro Palazzo comunale, un edificio che custodisce la storia della nostra comunità. I saggi stratigrafici sono un passaggio indispensabile per conoscere a fondo le caratteristiche dell’immobile e intervenire in modo rispettoso e consapevole. Come Amministrazione abbiamo voluto investire risorse concrete per avviare un percorso serio di restauro, a partire già dal rinnovo della vetrata del corridoio centrale all’interno del Municipio, per restituire decoro e valore a un luogo simbolo per tutti i cittadini”.

cs

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