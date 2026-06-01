La via dell’alabastro e il Bosco della Corte: escursione speciale tra natura, storia a Busca

Un’esperienza unica per scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del territorio buschese. Martedì 2 giugno 2026, alle ore 15, è in programma “La via dell’alabastro e il Bosco della Corte”, un’escursione straordinaria che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della cava di alabastro considerata tra le più “inesplorate” di Busca e del suggestivo Bosco della Corte.

L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo della mostra fotografica “Negativi dimenticati”, allestita presso Casa Francotto e visitabile fino alla stessa giornata del 2 giugno. Il programma prevede infatti un originale abbinamento tra cultura, paesaggio e memoria storica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un percorso completo tra arte e territorio.

Durante l’escursione sarà possibile esplorare la collina buschese, conoscere da vicino le prestigiose cave di alabastro che caratterizzano l’area e attraversare il Bosco della Corte, un tempo coltivato dai monaci dell’Eremo di Belmonte. Il percorso sarà guidato da un professionista abilitato, che accompagnerà il gruppo illustrando le peculiarità naturalistiche e storiche dei luoghi visitati.

L’evento comprende inoltre l’ingresso e la visita alla mostra fotografica “Negativi dimenticati”. È previsto un biglietto unico di 10 euro, comprensivo di entrambe le attività.

Per motivi organizzativi non sono previste riduzioni.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 371-542 0603.