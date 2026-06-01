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Eventi | 01 giugno 2026, 18:04

La via dell’alabastro e il Bosco della Corte: escursione speciale tra natura, storia a Busca

Martedì 2 giugno un appuntamento inedito tra le cave di alabastro della collina buschese e la mostra “Negativi dimenticati” a Casa Francotto

Escursione tra le cave di alabastro sulla collina di Busca

Escursione tra le cave di alabastro sulla collina di Busca

Un’esperienza unica per scoprire alcuni dei luoghi più affascinanti e meno conosciuti del territorio buschese. Martedì 2 giugno 2026, alle ore 15, è in programma “La via dell’alabastro e il Bosco della Corte”, un’escursione straordinaria che accompagnerà i partecipanti alla scoperta della cava di alabastro considerata tra le più “inesplorate” di Busca e del suggestivo Bosco della Corte.

L’iniziativa rappresenta l’evento conclusivo della mostra fotografica “Negativi dimenticati”, allestita presso Casa Francotto e visitabile fino alla stessa giornata del 2 giugno. Il programma prevede infatti un originale abbinamento tra cultura, paesaggio e memoria storica, offrendo ai partecipanti l’opportunità di vivere un percorso completo tra arte e territorio.

Durante l’escursione sarà possibile esplorare la collina buschese, conoscere da vicino le prestigiose cave di alabastro che caratterizzano l’area e attraversare il Bosco della Corte, un tempo coltivato dai monaci dell’Eremo di Belmonte. Il percorso sarà guidato da un professionista abilitato, che accompagnerà il gruppo illustrando le peculiarità naturalistiche e storiche dei luoghi visitati.

L’evento comprende inoltre l’ingresso e la visita alla mostra fotografica “Negativi dimenticati”. È previsto un biglietto unico di 10 euro, comprensivo di entrambe le attività. 

Per motivi organizzativi non sono previste riduzioni.

La partecipazione è a numero limitato e la prenotazione è obbligatoria contattando il numero 371-542 0603.

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