Lungo i passi della Memoria: Roccabruna la Marcia sui Sentieri Partigiani

La Valle Maira si prepara a vivere uno degli appuntamenti più attesi. La sezione ANPI di Dronero e Valle Maira, in collaborazione con i Comuni di Dronero, Villar San Costanzo, Roccabruna, Cartignano e San Damiano Macra, e con i giovani accompagnatori dell'Istituto Alberghiero di Dronero, ha organizzato per domani, martedì 2 giugno, la Marcia sui Sentieri Partigiani.



Lungo i passi della Memoria



Ritrovo e partenza alle ore 9 da Borgata Centro di Roccabruna, con arrivo al Rifugio partigiano "Carlo Fissore" in Frazione S. Anna di Roccabruna.



La camminata, di circa due ore, sarà accompagnata dagli studenti dell'Istituto Alberghiero “Donadio" di Dronero, che illustreranno i luoghi della memoria partigiana. Alle ore 12.30, per motivi organizzativi, vi sarà solamente la possibilità di consumare il pranzo al sacco presso il rifugio, con a seguire musica e canti partigiani per ricordare l'80esimo anniversario della nascita della Repubblica Italiana.



La manifestazione si effettuerà anche in caso di maltempo ed partecipanti dovranno provvedere con mezzi propri per il ritorno.



Per informazioni: ANPI Dronero e Valle Maira tel. 328 696 3517, 347 480 8606, 340 412 6874 / IAT Ufficio Turistico di Dronero tel. 0171 917080.