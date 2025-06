Successo per “F.E.R.T. I Savoia si presentano sulla scena europea” al Castello della Manta

Un sabato di musica, cultura e intrattenimento ha animato gli spazi della chiesa del Castello della Manta.

Il suggestivo bene del FAI-Fondo per l’Ambiente Italiano ha infatti ospitato il secondo appuntamento di “Spettacoli di corte”. La rassegna è inserita tra le attività del progetto n. 20119 “SavoiaExperience. Un circuito turistico e culturale nel cuore dell’Europa”, finanziato dal programma INTERREG VI-A FRANCIA-ITALIA ALCOTRA 2021-2027, e vede tra i partner proprio il FAI stesso, oltre all’Associazione Le Terre dei Savoia, la Fondazione Hautecombe e, in qualità di capofila, il dipartimento della Savoia.

Il concerto “F.E.R.T. I Savoia si presentano sulla scena europea”, portato in scena dell’ensemble vocale e strumentale Gli Invaghiti, ha ripercorso un lungo tratto di storia della famiglia sabauda, un viaggio musicale che ha visto come protagonisti Emanuele Filiberto, Carlo Emanuele I e Vittorio Amedeo I.

Da Chambéry a Torino, i brani qui proposti hanno saputo collocarsi proprio a cavallo di quelle Alpi che non sono limite ma cerniera e che uniscono Italia e Francia in un rapporto simbiotico di familiarità e vicinanza non solo geografica, ma anche storica e artistica.

Il successo dell’evento non lascia adito a dubbi: la passione per l’arte e per la divulgazione continuano a essere pregnanti sul territorio e questo permette di seminare con ancora più forza le basi per un futuro circuito che possa diventare davvero una destinazione turistica condivisa.

Di seguito i prossimi appuntamenti di “Spettacoli di corte”:

Sabato 21 giugno: Abbazia di Hautecombe;

Domenica 22 giugno: Castello dei Duchi di Savoia, Chambéry;

Sabato 20 settembre: Castello dei Duchi di Savoia, Chambéry;

Domenica 21 settembre: Castello della Manta.