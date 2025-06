A Cuneo la lectio con l'ex ministra Elsa Fornero per "Le sfide europee e il ruolo del welfare"

Dietro ogni cifra del Bilancio europeo ci sono persone, territori e comunità. L’Unione Europea utilizza le proprie risorse per finanziare interventi che rafforzano il Welfare, combattono le disuguaglianze e promuovono l’inclusione sociale: un impegno concreto per trasformare le politiche economiche in strumenti di solidarietà e coesione. Capire come l’Europa investe nel sociale significa comprendere la sua visione di futuro condiviso e sostenibile. In un contesto di sfide demografiche, economiche e ambientali, diventa essenziale costruire un’Europa competitiva, sì, ma anche più vicina ai bisogni dei cittadini. Analizzare le proposte del Rapporto Draghi alla luce del sistema di welfare europeo, può essere una chiave di lettura utile ad interpretare il presente e le sfide a cui l’Unione va incontro.

Ne parliamo con:

- Elsa Fornero: economista, accademica e politica italiana. È Professoressa emerita di Economia Politica presso l’Università di Torino e ha ricoperto il ruolo di Direttrice scientifica del CeRP-Center for Research on Pensions and Welfare Policies del Collegio Carlo Alberto. Dal 2011 al 2013 ha ricoperto l’incarico di Ministra del Lavoro e delle Politiche Sociali nel governo guidato da Mario Monti. Elsa Fornero ha pubblicato numerosi studi sui sistemi pensionistici pubblici e privati, sulle riforme pensionistiche, sull’invecchiamento della popolazione, sul risparmio delle famiglie, sulle scelte di pensionamento e sull’assicurazione vita.

Modera l’intervento: Franco Chittolina, vicepresidente e fondatore di APICEUROPA, ha lavorato per 25 anni a Bruxelles presso le Istituzioni europee (Consiglio dei ministri prima e Commissione poi), impegnandosi per il dialogo tra le Istituzioni comunitarie e la società civile. Dal 2005 lavora in Italia per portare l’Europa sul territorio piemontese, in particolare nella provincia di Cuneo. L’evento, organizzato da APICEUROPA (Associazione Per L’Incontro Delle Culture In Europa) e dal Centro Europe Direct Cuneo Piemonte Area Sud Ovest avrà luogo lunedì 9 giugno 2025, alle ore 18.30, presso il Salone d’Onore del Comune di Cuneo, in via Roma 28, Cuneo.

