Cuneo, sabato 7 giugno torna bimbimbici nel parco

Torna l'iniziativa Bimbimbici nel Parco promossa da Fiab Bicingiro Cuneo che avrà luogo sabato 7 giugno alle ore 14 nel Parco Fluviale. La pedalata per famiglie è parte integrante del progetto "Bike To School" e sarà valida anche per aggiungere un bollino sulla ciclopatente che gli studenti ciclisti hanno ricevuto nelle giornate del "bike to school", il tesserino sarà disponibile per chi ancora non la possiede. Nel mese di settembre durante Il Cuneo Bike Festival ci saranno dei premi per chi ha totalizzato almeno 6 bollini sulla ciclopatente.

Al termine del percorso ci sarà per tutti partecipanti una golosa merenda offerta da FIAB Cuneo Bicingiro nell'area sotto il Santuario degli Angeli.