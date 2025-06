Edizione di successo a Vicoforte per "Florete flores"

L’edizione di “Florete Flores 2025”, mostra mercato di giardinaggio con tema conduttore “Il Mondo delle Piante Bibliche: natura e spiritualità in fiore” ha riscosso grande successo. All’inaugurazione di sabato erano presenti molte autorità e soprattutto sindaci e assessori di Comuni del circondario e rappresentanti di altri Enti, oltre all’assessore Regionale Paolo Bongioanni, al Consigliere provinciale Pietro Danna, ai Consiglieri della Fondazione Cassa di Risparmio di Cuneo Marina Perotti e Mario Arnaldi, al Presidente provinciale dell’UNPLI (Unione Nazionale delle Proloco) ed al Vice Rettore del Santuario don Sergio Borsarelli che, dopo l’introduzione del Sindaco Gian Pietro Gasco, hanno portato il loro saluto. Sono anche intervenuti il Consigliere Comunale Guido Picco che ha illustrato la genesi ed il tema dell’edizione 2025 di “Florete Flores” e il Vice Sindaco Roberto Botto che ha coordinato, con il lodevole impegno dei dipendenti comunali, la parte organizzativa ed operativa. Il giro tra i padiglioni espositivi si è concluso nell’area dove erano presenti le Proloco del territorio e dove il Presidente della ProVicoforte Giuseppe Badino ha presentato l’area “street food” e di intrattenimento, per adulti e per i bambini, denominata “Fior di Proloco”.

Già nella giornata di sabato 31 maggio, soprattutto nel pomeriggio, un gran numero di visitatori ha apprezzato le belle esposizioni di piante e di fiori che ornavano tutta l’area circostante la Basilica, mentre ben sette Proloco, oltre a quella Vicese, hanno consentito di gustare cibi del territorio nel settore “Fior di Proloco” dove sabato sera è stato apprezzato un partecipato concerto di musiche anni ’80, ’90 e 2000. Domenica si è poi svolta la premiazione del concorso fotografico avente a tema “Luci ed Ombre a Vicoforte” promosso dalla ProVicoforte.

Il settore che ha suscitato maggior curiosità e molto successo è stato quello delle “piante bibliche” dove, oltre all’esposizione di varie tipologie di piante, si sono svolti momenti di conversazione su piante e fiori, con le loro storie, sensazioni ed emozioni che spesso suscitano. Apprezzatissimi sono stati gli interventi di diversi esperti, fra i quali Carlo Pagani, che si sono avvicendati presso lo stand-mostra delle piante ispirate ai contenuti della Bibbia. Eccellente è stato l’allestimento ed il coordinamento del Consigliere comunale Guido Picco che, coadiuvato dalla moglie, ha lavorato intensamente anche nei mesi scorsi per supportare l’organizzazione, tutta a carico del Comune senza la consulenza di esterni, della mostra mercato e del settore delle “piante bibliche”.

"L’edizione 2025 di Florete Fores - commenta il sindaco, Gian Piuetro Gasco - ha avuto un successo ben superiore alle aspettative, grazie all’eccellente qualità dei prodotti esposti, al tempo favorevole ed alla numerosa partecipazione di visitatori. L’impostazione della nostra-mercato, frutto dell’intenso lavoro svolto nei mesi scorsi e del supporto operativo di tanti volontari, ha ricevuto molti apprezzamenti dimostrando di essere una formula vincente; tutto ciò ci sprona a proseguire ed a pensare immediatamente all’edizione del prossimo anno".