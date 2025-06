“Fioretto e Merletto”: risate, intrighi e arte tutta italiana sul palco del Teatro Garelli a Villanova Mondovì

Un tuffo nel Seicento, tra travestimenti, fioretti, equivoci e risate. Il 12 e 13 giugno alle ore 21.00 il sipario del Teatro F. Garelli si aprirà su “Fioretto e Merletto”, una commedia brillante nata dalla penna del monregalese Francesco Scarrone e portata in scena grazie alla regia, coreografia e direzione del laboratorio teatrale di Elena Vacchetta, anche attrice in scena insieme a Isabella Andrei, Giulia Bertolino, Maddalena Boetti, Valeria Bruno ed Elena Tealdi.



Lo spettacolo è una dichiarazione d’amore alla commedia dell’arte, quella forma teatrale nata in Italia nel Cinquecento che ha conquistato le piazze e i palcoscenici d’Europa con le sue maschere, i suoi personaggi fissi, il linguaggio fisico e l’arte dell’improvvisazione. Un patrimonio culturale tutto italiano, di straordinaria vitalità, che ancora oggi fa sorridere, riflettere e incantare.



Ambientata nel 1600, “Fioretto e Merletto” racconta (senza svelare troppo)le disavventure di un mastro speziale con l’ambizione di diventare nobile, tra amori, servitori scaltri, innamorati dal cuore impavido e un capitano vanaglorioso che non passerà certo inosservato. Gli ingredienti della grande commedia ci sono tutti: intrighi, travestimenti, colpi di scena e, soprattutto, tanto divertimento.



Un lavoro frutto di passione, cura e lavoro di squadra, che nasce da un laboratorio teatrale che ha visto fondersi energia creativa e tecnica, in un percorso che ha dato voce a ogni interprete e anima a ogni gesto.



L’appuntamento è dunque per giovedì 12 e venerdì 13 giugno alle ore 21.00 presso il Teatro F. Garelli di Villanova Mondovì.

Biglietti: €10 intero, €5 per i bambini fino a 10 anni.

Prevendita presso: Okra Store, via Sant’Agostino 2 – Tel. 348/7040484 – 349/6727658.

Non perdetevi l’occasione di vivere una serata teatrale frizzante, elegante e tutta italiana. Con “Fioretto e Merletto” il Seicento torna a parlare... e a far ridere!