"Una bicicletta per la vita": la storia di Luca e la sua voglia di continuare a correre

Una storia di dolore ma anche di speranza e di vita.

Il protagonista è Luca Marengo, 48 anni compiuti a fine marzo scorso, residente a Manta.

C'è un prima e un dopo nella vita di questo finanziere in congedo, atleta tesserato con la Podistica Valle Varaita.

L'unica cosa a non essere cambiata, nonostante tutto, è la sua voglia di vivere. La terribile malattia diagnosticata a luglio del 2023 non ce l'ha fatta a portargliela via.

Luca era un atleta. Correva in montagna, faceva tanto sport, aveva passioni, una bellissima famiglia e un bel lavoro. Una vita semplice ma dove ogni cosa aveva il suo posto, quello giusto.

Fino a quell'estate calda del 2023, quando scopre di avere una cerebellite autoimmune paraneoplastica che, da allora, lo costringe su una carrozzina rendendo difficile tutto, anche parlare.

Ma Luca non vuole arrendersi. E chiede un aiuto a chi vorrà sostenerlo nell'acquisto di una bicicletta speciale. TargatoCn ha deciso di condividere il suo appello, sperando che possa raggiungere tantissime persone.

E' stata la Podistica Valle Varaita ad attivare per lui una raccolta fondi su GoFundMe. QUI IL LINK

Anche alcuni suoi ex colleghi finanzieri si sono attivati per promuovere la raccolta.

L'obiettivo di 12 mila euro è stato raggiunto e superato, ma continua, perché le spese da sostenere sono ancora tantissime. E i costi per le attrezzature speciali per la sua riabilitazione sono davvero alti.

Luca ne ha bisogno per continuare a vivere. Se si ferma, il suo corpo lo uccide.

Queste le parole con le quali chiede un aiuto.

"Sono un innamorato della VITA e voglio restare attaccato alla mia VITA con le unghie e con i denti.

Perché chiedo il vostro aiuto? Per non permettere al mio corpo di fermarsi ho bisogno di fare attività fisica costante. E’ una necessità medica per evitare che la muscolatura si atrofizzi soffocando con sé gli organi vitali.

Per farlo però servono strumenti speciali e molto costosi, come ad esempio un’apposita bicicletta a tre ruote, solida, stabile, scorrevole e costosissima.

Non è solo un oggetto, ma diventeranno le mie ali per continuare a sognare ed a lottare.

Ogni piccolo contributo può fare la differenza.

Mi aiutate a sognare? Per la VITA!"

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Lo aiutiamo a sognare?