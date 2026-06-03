Alba, via ai lavori per la realizzazione di nuove corsie ciclabili. Interessati i corsi Piave e Piera Cillario

Nella Giornata mondiale della Bicicletta oggi, mercoledì 3 giugno, l’Amministrazione comunale albese annuncia che sono iniziati in città i lavori di realizzazione di nuove corsie ciclabili lungo le strade cittadine, ad esempio su tratti di corso Piave e corso Piera Cillario.

Le corsie ciclabili, ormai ampiamente diffuse in molte città italiane ed europee, e previste al comma 12 bis dell’art. 3 del Nuovo Codice della Strada, rappresentano uno strumento importante per incentivare l’uso della bicicletta, consentendo di dare continuità ai percorsi ciclabili urbani, dove le dimensioni esistenti non consentono la realizzazione di spazi dedicati. Si dà tangibilità al fatto che la strada è uno spazio pubblico, contribuendo quindi a definire spazi stradali più equi e condivisi, riequilibrando la convivenza tra diversi mezzi di trasporto e riducendo la convinzione dell’esclusività dei veicoli a motore.

Le corsie ciclabili sono riconoscibili grazie alla linea bianca orizzontale tratteggiata e al simbolo della bicicletta dipinto sull’asfalto. A differenza delle piste ciclabili – che sono spazi riservati esclusivamente alle biciclette – le corsie ciclabili permettono un uso promiscuo della carreggiata stradale e sono valicabili dai veicoli a motore, a condizione che non siano già occupate da ciclisti. In tal caso, è obbligatorio rispettarne la precedenza, modificare la propria andatura e procedere con attenzione.

Di fatto non si modifica il generale principio secondo cui i conducenti dei veicoli devono conformare il loro comportamento secondo le condizioni del contesto al fine di garantire la massima sicurezza per tutti gli utenti dell’infrastruttura, specialmente quelli posti in condizione di maggiore vulnerabilità quali pedoni e ciclisti, ma si evidenzia la possibile presenza di questi ultimi sulla corsia. Le corsie ciclabili sono state realizzate su strade in cui vige il limite di velocità pari a 30 km/h.

“Con la realizzazione delle nuove corsie ciclabili, compiamo un passo concreto a favore della mobilità sostenibile e perseguiamo quanto avevamo scritto nel programma elettorale in riferimento alla ciclabilità urbana – commentano il sindaco Alberto Gatto e l’assessore alla Mobilità Edoardo Fenocchio - Non si tratta solo di infrastrutture, ma di un cambiamento culturale che prova a valorizzare la bicicletta come mezzo quotidiano di spostamento. Le corsie ciclabili saranno apprezzate tutti coloro che scelgono la bici per spostarsi all’interno della nostra città e serviranno a garantire la continuità dei percorsi ciclabili”.