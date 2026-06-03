Busca, si presenta la comunità energetica rinnovabile della Fondazione Energie di Comunità ETS

Lunedì 15 giugno alle ore 21:00 presso lo spazio incontri Porta Santa Maria di Busca verrà presentata la comunità energetica rinnovabile (CER) della Fondazione Energie di Comunità ETS, fondata dalle diocesi di Torino, Susa, Asti e Saluzzo.

Verranno descritte le finalità della CER, il percorso fatto fino ad ora ed i passaggi da concludere nei prossimi mesi.

Al termine della serata sarà possibile aderire ad una configurazione, pronta per essere attivata, per gli utenti ricadenti sul territorio servito dalla cabina primaria Enel AC001E01066, che copre Busca (eccetto Valmala) e Tarantasca, buona parte di Costigliole Saluzzo, Piasco, Rossana e Villafalletto, il concentrico di Centallo, parte di Vottignasco ed alcune utenze sparse di Caraglio, Cuneo, Dronero e Villar San Costanzo