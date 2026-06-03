Agroalimentare, Bongioanni: "Il Piemonte protagonista con le sue eccellenze alle celebrazioni del 2 giugno all’Ambasciata d’Italia a Vilnius"

Pochi giorni dopo Vinexpo a Hong Kong, un altro quadrante dei nuovi mercati mondiali ha visto protagonista il Piemonte con i suoi vini e le sue eccellenze agroalimentari: la Lituania. L’occasione è stata la celebrazione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana, che si è tenuta martedì 2 giugno nella sede dell’Ambasciata d’Italia a Vilnius per iniziativa dell’ambasciatore Emanuele de Maigret.

All’iniziativa è intervenuto l’assessore al Commercio, Agricoltura e Cibo, Turismo, Sport e Post-olimpico, Caccia e Pesca, Parchi della Regione Piemonte Paolo Bongioanni. In rappresentanza del Consiglio regionale del Piemonte era presente la consigliera Laura Pompeo Malara.

"È stata una giornata straordinaria", riferisce l’assessore Bongioanni. "Dopo gli incontri in ambasciata con l’Ambasciatore De Maigret, con il quale abbiamo sviluppato quelle che possono essere le azioni promo-commerciali per il nostro agroalimentare sul mercato delle Repubbliche Baltiche, e dopo la doverosa visita all’Istituto Italiano di Cultura abbiamo vissuto un’emozionante serata per l’80° anniversario della Repubblica Italiana. Un momento solenne e istituzionale, in cui abbiamo condiviso i valori della nostra storia e dell'italianità, e in cui abbiamo presentato l’offerta enogastronomica del Piemonte a una platea di 600 commensali comprendenti autorità civili e militari locali e italiane e molti imprenditori del mondo agroalimentare e del commercio. Tutti hanno ascoltato il nostro racconto e seguito i video di “Piemonte Is – Eccellenza Piemonte” proiettati durante la serata. E soprattutto, grazie allo chef Francesco Marchese che ha interpretato con maestria i sapori del Piemonte, hanno potuto degustare i nostri grandi vini fra cui Barolo, Barbaresco, l’Asti vino dell’Anno, Alta Langa, e specialità come la carne battuta a coltello, il vitello tonnato, le acciughe con il peperone di Carmagnola, i nostri grandi formaggi, ravioli al plin, gnocchi al Castelmagno, Mela rossa Cuneo, Nocciola Igp Piemonte. Un risultato d’immagine straordinario sotto il profilo promozionale, tant’è vero che siamo già stati contattati per ulteriori azioni di promo-commercializzazione sul quadrante baltico. Vorrei esprimere un ringraziamento particolare all’ambasciatore de Maigret per lo straordinario impegno profuso e per l’amore che ha dimostrato per la nostra Italia".