Grande successo al Toselli per lo spettacolo "Pazzi di Cuore" per Granda Volley Academy

Una serata a teatro, tra intrattenimento e senso di comunità, per aiutare chi lavora attivamente sul territorio della Granda: è questa l’iniziativa che ha visto protagonisti Pazzi di Cuore e Granda Volley Academy, grazie al patrocinio e al supporto del Comune di Cuneo rappresentato per l’occasione dell’assessore Andrea Girard. Sul palco per i saluti iniziali con la presidente Barbara Pasqua anche Luca Di Giacomo a rappresentare il Gold sponsor Revalue Energies.

L’evento è stato possibile anche grazie ai Vigili del Fuoco e al gruppo More News, mentre contribuiranno alla realizzazione del progetto lo studio Leven Design e Soroptimist International Club di Cuneo.

“Sono veramente felice di esser qui con voi a festeggiare questa meravigliosa iniziativa – ha detto Luca Di Giacomo –. Quest’aula studio riflette i nostri valori. Crediamo molto nei giovani, che sono il presente del quale ci dobbiamo prendere cura, e nello sport come complemento di benessere fisico psico e di socialità”.

Pubblico entusiasta per la compagnia teatrale Pazzi di Cuore, diretta da Nina Monaco e presieduta da Anna Maria Del Grosso, che ha presentato il musical “Una suora in tacchi a spillo” liberamente ispirato a "Sister Act". Bravissimi tutti gli attori e le attrici, che hanno tenuto incollate alla poltrona le tante persone presenti fra risate, musica e tanti applausi.

GUARDA IL VIDEO

L’ottimo ricavato della serata verrà utilizzato per la creazione di un’aula studio presso la sede in via Bassignano, in cui le studentesse-atlete potranno congiungere sia l’attività scolastica che quella sportiva. Questo connubio è sempre stato uno dei punti fermi di Granda Volley Academy, come dimostrato dall’iniziativa per la nascita di un luogo adibito allo studio per le giovani leve della pallavolo cuneese.

Presente anche tutta la dirigenza della Cuneo Granda Volley a dimostrazione dell’attenzione che la società della massima serie ha nei confronti del settore giovanile.

“Un grazie a tutti quelli che ci hanno sostenuto - commenta Barbara Pasqua - anche ai genitori delle nostre atlete e alle ragazze, a chi ha partecipato con entusiasmo, e a chi – pur non potendo esserci – ha scelto comunque di donare e sostenere il progetto. Vi invitiamo a farlo ancora, c’è sempre tempo per dare una mano alle nostre ragazze”.

Educazione scolastica e sportiva sono un binomio inscindibile per la crescita delle cittadine di domani. Così Pazzi di Cuore e Granda Volley Academy hanno fatto un passo verso il futuro della Granda, creando le giuste strutture per chi dovrà farne da traino nei prossimi anni.