DL Sicurezza, Sacchetto (FdI): "Azione che racconta di un Governo che si muove nella direzione di migliorare il sistema giustizia"

Riceviamo e pubblichiamo la lettera del consigliere regionale Claudio Sacchetto (FdI)

***

Egregio Direttore,

il Governo Meloni, sin dal suo insediamento, è intervenuto per garantire la sicurezza dei cittadini, la legalità e una giustizia giusta. Temi su cui sono stati assunti provvedimenti strutturali e riforme messe in cantiere attesi da tempo. Lotta alla criminalità organizzata, sostegno totale alle Forze dell’Ordine, sicurezza per i cittadini e riforma della giustizia sono questioni declinate in tutti i provvedimenti assunti.

Una giustizia giusta che prevede l’introduzione del delitto di femminicidio (contenuto in un DDL già approvato dal CdM), l’introduzione del contraddittorio preventivo tra giudice ed indagato, l’abrogazione del reato di abuso d’ufficio che paralizzava l’attività delle amministrazioni locali, la messa in sicurezza dell’ergastolo ostativo (con buona pace di coloro che mettono in dubbio la lotta alla mafia operata dal Governo), il contrasto alle rivolte nelle carceri con l’istituzione del Gruppo di Intervento Operativo e la previsione del reato di rivolta.

Una maggiore attenzione alla sicurezza ed all’ordine pubblico con i Decreti Caivano, le oltre 2000 operazioni interforze effettuate contro la criminalità organizzata in due anni nelle città più a rischio, il contrasto all’occupazione abusiva con l’introduzione del reato di occupazione abusiva di domicilio altrui nel Decreto Sicurezza (le prime rimozioni nel giro di poche ore ci confermano che il reato introdotto nel dl sicurezza è giusto ed utile per i cittadini che rivendicano il diritto di vedersi restituita la casa occupata in modo criminale), il reato di danneggiamento con violenza nelle manifestazioni, l’avvio del progetto “Stazioni sicure” per migliorare la sicurezza nelle stazioni ferroviarie a rischio, 29.000 assunzioni nelle Forze di Polizia con condizioni contrattuali migliorate.

Tutte queste azioni raccontano, a mio parere, di un Governo che si muove in una precisa direzione che è quella di migliorare il sistema giustizia e quello legato alla sicurezza ed alla tutela dei cittadini.