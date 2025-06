Rilasciato un bellissimo rapace davanti ai piccoli studenti di Monterosso Grana

Un momento di grande emozione e sensibilizzazione per la biodiversità ha coinvolto gli alunni della scuola di Monterosso Grana, che hanno potuto assistere al rilascio di un astore maschio, precedentemente recuperato e curato dal Centro di Recupero Animali Selvatici (CRAS) di Bernezzo.

L'evento ha visto la partecipazione della Polizia Locale Faunistico Ambientale e del sindaco Stefano Isaia, sottolineando l'importanza della collaborazione tra istituzioni e realtà locali nella tutela del patrimonio faunistico.

Dopo il rilascio dell'astore, gli studenti hanno avuto l'opportunità di confrontarsi sulla biodiversità con il responsabile del CRAS, Matteo Attolico, che ha risposto alle loro domande e fornito indicazioni preziose sul rapporto tra uomo e fauna. "Questi eventi sono un momento prezioso per le nostre comunità, dove è ancora possibile creare una connessione profonda tra uomo e natura. Offrire ai ragazzi esperienze autentiche è fondamentale per far comprendere loro il valore della biodiversità e il lavoro di chi ogni giorno si impegna per proteggerla", ha commentato il sindaco.