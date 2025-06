Sanfront in lutto per la scomparsa di Franca Barra, in Iaria

Si è spenta nella sua abitazione della frazione Rocchetta di Sanfront nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 4 giugno, all'età di 74 anni, Franca Barra in Iaria dopo aver combattuto con coraggio un male incurabile diagnosticato lo scorso ottobre.

Il suo volto e il suo sorriso erano familiari a tanti in valle Po, dove dal 1981 aveva gestito, insieme al marito Bruno, il ristorante-pizzeria “Il Boschetto” di Sanfront, lungo la strada per Paesana.

Franca ha lavorato nel locale fino al 2009, occupandosi del servizio in sala, anche dopo averlo ceduto al figlio Mauro, che ha continuato l’attività di famiglia. Fino a una decina di anni fa dava il suo contributo in cucina, luogo che amava e dove metteva tutta la sua passione.

Originaria di Castellar, in valle Bronda, aveva iniziato da giovanissima a lavorare a Sanfront nel locale dei suoceri, l’allora “Trattoria del Boschetto”, che ospitava anche una sala da ballo. La sua figura è sempre stata sinonimo di accoglienza, cortesia e amore per il lavoro. Tutti la ricordano come una donna solare, ospitale, profondamente legata ai valori della famiglia e del servizio.

Lascia il marito Bruno, i figli Paola con Adriano, Luca, Mauro con Maura, i nipoti Manuela con Nicola, Micaela con Matteo, Nicolò, Giulia, le pronipoti Anna e Caterina, il fratello Augusto, la figlioccia Sara, le cognate, il cognato, lo zio Camillo, i nipoti, i cugini e tutti i parenti che l’hanno amata.

I funerali si terranno domani, venerdì 6 giugno, alle 10 nella Parrocchia Madonna della Neve della frazione Rocchetta di Sanfront. Il corteo funebre partirà dall’abitazione di via Valle Po 97, alle 9,45. Questa sera, giovedì 5 giugno, alle 20 sarà recitato il rosario nella stessa chiesa. La salma sarà tumulata nel cimitero della Rocchetta di Sanfront.